卓榮泰：風災重建資源分配 盼達成最廣泛最實際照顧

丹娜絲風災及後續豪雨重創南部，行政院通過丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別條例草案，經費匡列上限新台幣560億元，立委關注資源如何分配。行政院長卓榮泰今天說，目前在核算中，希望能達到最大、最廣泛、最實際的照顧。

立法院會上午邀卓榮泰率同相關部會首長列席，提出「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建」專案報告並備質詢。

國民黨立委張嘉郡質詢時表示，日前雨勢不斷，導致流經雲林縣斗南鎮南側的大湖口溪水位暴漲，溪水倒灌街區積水宣洩不及，造成淹水，相關單位應通盤檢討並解決問題。

卓榮泰說，他要求經濟部與經濟部水利署做3件事情，包括檢討淹水原因、解決淹水原因，整個系統也要再檢討一次。

關於風災特別條例部分，張嘉郡問到，560億元在農業、水利、交通、社會復原等項目如何分配，以及雲林縣的農損嚴重，是否會以損失比例作為資源分配依據。

卓榮泰說，目前在核算中，特別條例通過後，行政院會送特別預算請立法院審議，預算通過後，才具體執行。至於資源分配，將依據實際致災、發生損害的受災情況，經過認定由農業部彙整，籌編特別預算，他希望達到最大、最廣泛、最實際的照顧，而且當所有程序完成後，會要求各部會在最快時間內執行完畢。

民進黨立委徐富癸質詢表示，日本可能有感於極端氣候的影響，擬成立防災廳，台灣是否針對極端氣候成立防災專責單位，因應挑戰。

卓榮泰說，經過數次的颱風、地震或大型災害，台灣累積的救災經驗，完整反映在中央與地方的應變中心及防災救災機制，現在為了應變極端氣候，如果有不足、還需進一步規劃，行政院願意討論，希望形成更強韌堅固的防災體系。

