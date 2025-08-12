劉世芳稱要效忠「單一國家」 被解職陸配里長轟：不是不願而是根本辦不到

快訊


聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣富里鄉學田村長鄧萬華為陸配，已取得台灣身分證，卻因無法放棄中國籍，遭解除村長職務。本報資料照片
內政部劉世芳今天表示，台灣公民依國籍法規定，服公職時要對「單一國家」中華民國效忠。身為陸配、日前被解職花蓮村長鄧萬華怒批，因大陸不承認台灣國籍，無法提出放棄國籍證明，認為部長此論述是不負責任的說法，否則應該當初直接規定陸配不得任公職。

花蓮縣富里鄉學田村長鄧萬華出身四川，28年前嫁到台灣，17年前取得台灣身分證。但內政部查核發現她有中華人民共和國國籍，1日起遭解除職務。鄧萬華氣憤表示，自己成為全台首位因陸籍問題遭解職的村長，拿的是台灣護照也依法當選，卻遭突然解職很不公平，將提訴願爭取權益。

鄧萬華表示，中國大陸政府不承認台灣國籍制度，不會出具「放棄國籍證明」文件，曾親自致電重慶公安機關，得到的回應「你們台灣的國籍我們不承認，何來放棄之說？」強調不是不願提供，而是根本辦不到。

鄧萬華說，內政部長說法太偏頗，更是誤導人，自己很久沒回大陸，連父母也許久沒見到，自從嫁來台灣每天工作13小時，這次竟然被解職。陸配拿不到放棄國籍證明，如果政府這麼重視對單一國家效忠，那應該當初規定陸配不能參選，而不是事後才解職。

國籍 陸配 內政部 劉世芳

