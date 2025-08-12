快訊

小琉球行車糾紛要大學生下跪道歉 潛水店老闆打算收店曝未來規劃

黃國昌選新北市定裝照 埋「退1進4」藍白合密碼

氣象署下午2:30發布楊柳颱風陸警 首波4縣市納入警戒

聽新聞
0:00 / 0:00

今拜會蔣萬安「藍白合」氣氛濃 黃國昌：讓台灣人民過好的生活

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌（左）上午率北市議會民眾黨團拜會台北市市長蔣萬安（右），雙方互贈紀念品。記者林伯東／攝影
民眾黨主席黃國昌（左）上午率北市議會民眾黨團拜會台北市市長蔣萬安（右），雙方互贈紀念品。記者林伯東／攝影

民眾黨主席黃國昌昨表態參選新北市長，上午前往台北市政府拜會台北市長蔣萬安，兩人在致詞時，都提到過去「藍白合」的經驗，他也說，相信不同的黨派彼此之間，大家為了台灣、為了這塊土地、為了台北市，能夠接續的努力。

民眾黨主席黃國昌上午率台北市議會民眾黨團拜會台北市長蔣萬安，會面時間為11點，黃國昌卻提早8分鐘到場，與其他來賓一起等待蔣萬安，並與副市長林奕華、副秘書長俞振華、研考會主委殷瑋人寒暄，蔣則準時到場入場。

黃國昌言談中，不離藍白合，並說他和蔣萬安在立法院共事的往事，當時為了勞工權益，阻止民進黨修惡勞基法，曾經並肩作戰過，林奕華也是立法院的前輩，他跟俞振華是從學界時，俞在政大學員中心，他在中研院，兩人就曾經合作過研究計畫，後來看到蔣萬安慧眼視英雄，吸引俞振華到市府團隊當中，非常佩服。

黃國昌指出，如同蔣萬安市長所說，在市政上一棒接一棒，今年雙北所舉辦的世壯運會，在大巨蛋舉行開幕典禮，他有到場參與，非常的感動，因為大巨蛋從前任市長柯文哲的擘畫，在柯主席任內，處理掉非常多困難的問題，蔣萬安市長的任內終於能夠啟用。

他說，當初柯主席跟侯友宜市長一起爭取世壯運，蔣萬安市長也接續跟侯友宜市長一起把世壯運辦得有聲有色，相信不同的黨派彼此之間，大家為了台灣、為了這塊土地、為了台北市，能夠接續的努力，讓台灣在國際社會上面發光發亮，讓世界看見台灣，讓台灣人民過好的生活，相信這絕對是從政的人共同的心願。

兩人之後提到823反核公投等議題，在閉門會議前，也互贈禮物，黃國昌送蔣萬安民眾黨「勇敢」、「為台灣爭口氣」毛巾，蔣萬安貼是送雙北捷運的「枕木電聯車禮盒」。

民眾黨主席黃國昌（左）上午率北市議會民眾黨團拜會台北市市長蔣萬安（右），雙方互贈紀念品。記者林伯東／攝影
民眾黨主席黃國昌（左）上午率北市議會民眾黨團拜會台北市市長蔣萬安（右），雙方互贈紀念品。記者林伯東／攝影
民眾黨主席黃國昌（左）上午率北市議會民眾黨團拜會台北市市長蔣萬安（右）。記者林伯東／攝影
民眾黨主席黃國昌（左）上午率北市議會民眾黨團拜會台北市市長蔣萬安（右）。記者林伯東／攝影

蔣萬安 黃國昌 藍白合

延伸閱讀

廉政為由拒專辦在野花束 黃國昌反問王俊力：公帑送花怎沒落款單位？

影／黃國昌拜會蔣萬安 蔣表態「支持核三延役」批民進黨執政任性

川伯未現身⋯蔣萬安當面多提李四川 黃國昌反應曝

核三公投 黃國昌直率表態希望蔣萬安「登高一呼」出來投票

相關新聞

劉世芳稱要效忠「單一國家」 被解職陸配里長轟：不是不願而是根本辦不到

內政部長劉世芳今天表示，台灣公民依國籍法規定，服公職時要對「單一國家」中華民國效忠。身為陸配、日前被解職花蓮村長鄧萬華怒...

今拜會蔣萬安「藍白合」氣氛濃 黃國昌：讓台灣人民過好的生活

民眾黨主席黃國昌昨表態參選新北市長，上午前往台北市政府拜會台北市長蔣萬安，兩人在致詞時，都提到過去「藍白合」的經驗，他也...

批司法勾結媒體淪打手 柯文哲再轟林俊言：想升官發財、狂妄至極

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率、政治獻金案，今上午傳喚基隆市副市長邱佩琳作證。庭末，柯文哲發言再度批評...

廉政為由拒專辦在野花束 黃國昌反問王俊力：公帑送花怎沒落款單位？

有關台北地檢署檢察長王俊力婉拒贈花，民眾黨主席黃國昌今天表示，在野黨提醒不要為了緊抱執政黨大腿，就把檢察官應該遵守的底線...

川伯未現身⋯蔣萬安當面多提李四川 黃國昌反應曝

民眾黨主席黃國昌昨表態參選新北市長後，今上午率北市議會民眾黨團拜會北市長蔣萬安，不過，可能參選新北市的北市副市長李四川並...

宏都拉斯想復交？ 外交部：以國家尊嚴與利益來探討關係

中華民國與宏都拉斯2023年3月26日斷交，美國雜誌外交家刊登一篇文章指出，多名宏都拉斯總統候選人都承諾當選後將恢復雙邊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。