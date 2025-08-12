今拜會蔣萬安「藍白合」氣氛濃 黃國昌：讓台灣人民過好的生活

民眾黨主席黃國昌昨表態參選新北市長，上午前往台北市政府拜會台北市長蔣萬安，兩人在致詞時，都提到過去「藍白合」的經驗，他也說，相信不同的黨派彼此之間，大家為了台灣、為了這塊土地、為了台北市，能夠接續的努力。

民眾黨主席黃國昌上午率台北市議會民眾黨團拜會台北市長蔣萬安，會面時間為11點，黃國昌卻提早8分鐘到場，與其他來賓一起等待蔣萬安，並與副市長林奕華、副秘書長俞振華、研考會主委殷瑋人寒暄，蔣則準時到場入場。

黃國昌言談中，不離藍白合，並說他和蔣萬安在立法院共事的往事，當時為了勞工權益，阻止民進黨修惡勞基法，曾經並肩作戰過，林奕華也是立法院的前輩，他跟俞振華是從學界時，俞在政大學員中心，他在中研院，兩人就曾經合作過研究計畫，後來看到蔣萬安慧眼視英雄，吸引俞振華到市府團隊當中，非常佩服。

黃國昌指出，如同蔣萬安市長所說，在市政上一棒接一棒，今年雙北所舉辦的世壯運會，在大巨蛋舉行開幕典禮，他有到場參與，非常的感動，因為大巨蛋從前任市長柯文哲的擘畫，在柯主席任內，處理掉非常多困難的問題，蔣萬安市長的任內終於能夠啟用。

他說，當初柯主席跟侯友宜市長一起爭取世壯運，蔣萬安市長也接續跟侯友宜市長一起把世壯運辦得有聲有色，相信不同的黨派彼此之間，大家為了台灣、為了這塊土地、為了台北市，能夠接續的努力，讓台灣在國際社會上面發光發亮，讓世界看見台灣，讓台灣人民過好的生活，相信這絕對是從政的人共同的心願。

兩人之後提到823反核公投等議題，在閉門會議前，也互贈禮物，黃國昌送蔣萬安民眾黨「勇敢」、「為台灣爭口氣」毛巾，蔣萬安貼是送雙北捷運的「枕木電聯車禮盒」。 民眾黨主席黃國昌（左）上午率北市議會民眾黨團拜會台北市市長蔣萬安（右），雙方互贈紀念品。記者林伯東／攝影 民眾黨主席黃國昌（左）上午率北市議會民眾黨團拜會台北市市長蔣萬安（右）。記者林伯東／攝影

