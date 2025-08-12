風災拖半月才成立前進指揮所 卓榮泰：機制可檢討

丹娜絲颱風以及七二八豪雨重創南台灣，立委質疑行政院拖了半個多月才成立前進指揮所。閣揆卓榮泰表示，國內的救災機制很完善，過去中央災害應變中心和地方配合得很好，但這次遇到一整個月連續性、複合性的災害，所以才在7月30日成立災後復原前進指揮所。他指出，這樣的機制是否合理完善可以檢討。

閣揆卓榮泰針對「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建」赴立法院進行專案報告，民眾黨立委張啟楷質疑，他在南部災害發生後呼籲成立中央前進指揮所，不過卻遭行政院發言人李慧芝反駁「政府過去從沒有為了風災設立前進指揮所」。張啟楷批評這種說法是造謠。

卓榮泰回應表示，他告訴發言人，第一時間要全力處理地方政府與中央災害應變中心之間的協調工作，事實上也依據過去經驗一直做下來，去年3個颱風也是由中央災害應變中心和地方充分配合，而且也迅速完成。

不過張啟楷指出，過去包括八八風災就曾成立指揮所，101年天秤颱風時，閣揆陳冲在颱風一登陸時就指示內政部長李鴻源成立前進指揮所。

卓榮泰說，過去中央災害應變中心和地方配合得很好，這次是一整個月連續性、複合性的災害，所以才在7月30日成立前進指揮所。他強調，政府會全力檢討這個機制，不過國內的救災機制很完善，今年是因為屋頂毀損太多、電訊系統毀損太多，所以成立災後復原的前進指揮所。

政務委員陳金德說，指揮所是針對災後復原，災害當下的應變救災是中央災害應變中心，中央和地方依照法令在第一時間就已成立。

卓榮泰強調，政府是依照現在的救災機制，有特別需要，就在復原時成立指揮所，這樣的機制是否合理完善可以檢討。但他的意思不是有了中央災害應變中心，就拒絕成立前進指揮所「不是這個意思」。

張啟楷進一步質疑，當嘉義台南還陷入苦難時，行政院災防辦主任王怡文卻出國了不在國內？卓榮泰說，非部會首長的請假不會經過他，詳情他會調查清楚，經一旁提醒，卓回答，王怡文是出國參加APEC的會議。

張啟楷質疑，王怡文出國談「針對丹娜絲颱風因應經驗」，但救災牛步化、民怨沸騰，她還要出國講失敗的經驗？卓榮泰說，王怡文出國開會，也許是交換更多經驗，他會請秘書長進一步了解。

