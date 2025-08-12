批司法勾結媒體淪打手 柯文哲再轟林俊言：想升官發財、狂妄至極

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率、政治獻金案，今上午傳喚基隆市副市長邱佩琳作證。庭末，柯文哲發言再度批評檢方和鏡新聞勾結淪為政治打手，並轟檢察官林俊言得意忘形、狂妄至極。

柯文哲指出，邱佩琳辛苦了，他讀到邱珮琳的筆錄非常驚訝，檢察官林俊言竟然大剌剌地把鏡新聞、鏡週刊社長裴偉寫入筆錄，本案司法勾結媒體淪為政治打手，毫不避諱。

柯文哲說，林俊言這樣做，他猜測有2個理由，一是「得意忘形」，以為雞犬升天，可以升官發財，二是「狂妄至極」，以為民進黨會永遠執政。

柯文哲表示，他一直批評檢察官唾面自乾，希望還有羞恥心，沒想到真的唾面自乾。國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹被羈押，小草PO一張照片也被收押，好威風凜凜啊，但遇到鏡新聞就虛晃一招、笑罵由人。

柯文哲指出，「士大夫之無恥，是謂國恥」，從今以後檢察官不用再說社會公平正義，不要再講得道貌岸然，「你們只要一開口，我就會用鏡新聞羞辱你們、嘲笑你們、揶揄你們，直到你們的羞恥心恢復為止」，謝謝檢察官，謝謝審判長。

