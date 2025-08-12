聽新聞
0:00 / 0:00
批司法勾結媒體淪打手 柯文哲再轟林俊言：想升官發財、狂妄至極
台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率、政治獻金案，今上午傳喚基隆市副市長邱佩琳作證。庭末，柯文哲發言再度批評檢方和鏡新聞勾結淪為政治打手，並轟檢察官林俊言得意忘形、狂妄至極。
柯文哲指出，邱佩琳辛苦了，他讀到邱珮琳的筆錄非常驚訝，檢察官林俊言竟然大剌剌地把鏡新聞、鏡週刊社長裴偉寫入筆錄，本案司法勾結媒體淪為政治打手，毫不避諱。
柯文哲說，林俊言這樣做，他猜測有2個理由，一是「得意忘形」，以為雞犬升天，可以升官發財，二是「狂妄至極」，以為民進黨會永遠執政。
柯文哲表示，他一直批評檢察官唾面自乾，希望還有羞恥心，沒想到真的唾面自乾。國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹被羈押，小草PO一張照片也被收押，好威風凜凜啊，但遇到鏡新聞就虛晃一招、笑罵由人。
柯文哲指出，「士大夫之無恥，是謂國恥」，從今以後檢察官不用再說社會公平正義，不要再講得道貌岸然，「你們只要一開口，我就會用鏡新聞羞辱你們、嘲笑你們、揶揄你們，直到你們的羞恥心恢復為止」，謝謝檢察官，謝謝審判長。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言