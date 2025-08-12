廉政為由拒專辦在野花束 黃國昌反問王俊力：公帑送花怎沒落款單位？

有關台北地檢署檢察長王俊力婉拒贈花，民眾黨主席黃國昌今天表示，在野黨提醒不要為了緊抱執政黨大腿，就把檢察官應該遵守的底線棄如弊屣，其實王俊力也在去年送上沒有落款單位的花籃，「如果用公帑為何不敢落款？檢察官要不要好好查一查？」

國民黨立委王鴻薇、徐巧芯、羅智強及民眾黨秘書長周榆修上午前往台北地檢署，致送寫有「洗心革面，改邪歸正」、「專辦在野，不辦執政」等語的花束給王俊力。北檢對此回應婉拒贈花，由政風室主任出面處理，就相關訴求依公務員廉政倫理規範進行廉政登錄。

黃國昌稍早在臉書以「王俊力的心虛與雙標」為題發文指出，在野黨今天一起到北檢送花給王俊力，提醒他不要為了緊抱民進黨大腿，就把檢察官應該謹守的公平正義底線棄如弊屣，「忘了自己是為國家訴追犯罪，不是賴清德總統的『虎仔』。」

「王俊力的心虛，從不敢把花收下表露無遺」，黃國昌表示，王俊力竟然以「公務員廉政倫理規範進行廉政登錄」當作擋箭牌，以為如此可以少丟一點臉，然而真的要討論公務員廉政倫理規範，「一個在當調查局長的時候，跟在被調查行賄鄭文燦的台塑高層楊兆麟一起在台塑招待所飲宴的人，有什麼資格談廉能？」

黃國昌還說，難道王俊力認為有民進黨在罩，反正也不會被辦，就可以為所欲為，雙標到這種程度，真是令人不齒。

黃國昌透露，自己早就看穿這種雙標打手，回想去年2月16日就任立委，一個沒有落款單位的「王俊力」送花籃到辦公室，當時怎麼沒有想到「公務員廉政倫理規範」，麻煩說明是用公帑還是私人支出，如果是用公帑為何不敢落款，到底是迴避廉政規定還是另有所圖，法務部長鄭銘謙要不要好好查一下，還是這次又要輕輕放下。

商品推薦