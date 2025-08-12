影／黃國昌拜會蔣萬安 蔣表態「支持核三延役」批民進黨執政任性

台灣民眾黨主席黃國昌上午率台北市議會民眾黨團，拜會台北市長蔣萬安。蔣萬安致詞時表態支持8月23日「核三延役」公投，主張台灣應在安全前提下，打造乾淨、多元且穩定的能源組合，以確保城市與國家長期發展。

蔣萬安批評民進黨政府在能源議題上過於受意識形態限制，強調應追求「能源韌性」而非「執政任性」。蔣回顧1970年代核電在十大建設中奠定經濟基礎，並舉例日本、法國重啟核電及美國對台核能關切，認為全球已進入「電力即算力、算力即國力」時代。蔣萬安說，現在到電力及算力、算力及國力時代，台北有個目標，打造成為以AI驅動的智慧城市，但如果沒有穩定供電，要怎麼發展AI，這樣如果沒有充分的電力，如何迎接關鍵挑戰？ 民眾黨主席黃國昌（左）上午率北市議會民眾黨團拜會台北市市長蔣萬安（右），雙方對823核三延延役公投議題進行交流。記者林伯東／攝影 民眾黨主席黃國昌（左）上午率北市議會民眾黨團拜會台北市市長蔣萬安（右）。記者林伯東／攝影 民眾黨主席黃國昌（左四）上午率北市議會民眾黨團拜會台北市市長蔣萬安（右四）。記者林伯東／攝影

商品推薦