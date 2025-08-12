聽新聞
川伯未現身⋯蔣萬安當面多提李四川 黃國昌反應曝
民眾黨主席黃國昌昨表態參選新北市長後，今上午率北市議會民眾黨團拜會北市長蔣萬安，不過，可能參選新北市的北市副市長李四川並未出席會議。雖然未出席，但蔣萬安在致詞中仍提及「川伯」，黃國昌在會後被問及沒有見到李四川時笑回，不急，以後很多機會。
黃國昌昨天上午接受網路節目「誰來早餐」專訪，談及有意投入2026年新北市長選舉，希望讓自己成為最好的選項，喊話在野陣營共推最強候選人；另外， 核三公投和罷免案也漸進入倒數階段。
今天拜會中，台北市府方是由市長蔣萬安、台北市副市長林奕華、副秘書長余振華及研考會主委殷瑋出席。雖然李四川沒有出席，但蔣萬安談到核三延役議題時，特別提到理工一哥「川伯」詢問意見。
此外，閉門會議之前，媒體詢問到黃國昌今天沒有見到李四川會不會很可惜？黃國昌笑回，「不會，以後很多機會，大家不要急。」
