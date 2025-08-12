美國務院盼太平洋島國論壇 依領袖共識邀台灣與會

索羅門在北京壓力下排除台灣參加太平洋島國論壇會議（PIF）後，又宣布不邀美、中等國。美方今天表示，支持台灣等所有PIF夥伴依照領袖共識持續參與。紐西蘭方則指出，論壇運作方式由主辦方及成員共同決定，這週將會討論。

索羅門群島2019年與台斷交、轉與北京建交，如今是中國在太平洋島國最大的盟友，將於9月主辦PIF。索國總理馬內列（Jeremiah Manele）日前告訴國會，針對各對話夥伴與太平洋區域關係的審查尚未完成，內閣已決定不邀請任何對話夥伴參加今年的峰會，PIF會員國包括澳洲、紐西蘭、台灣的太平洋友邦及其他太平洋島國，共計18國，另有副會員、觀察員，以及包括美國、日本、中國和歐盟等對話夥伴。

美國國務院一名發言人今天對中央社表示，對於相關報導感到失望，「我們支持台灣等所有PIF夥伴，持續依照PIF領袖們在過去達成的共識，參加年度PIF峰會」。

這名發言人重申，所有PIF夥伴，包括台灣，都應受邀參加PIF，無論會議在何處舉辦，正如與台灣保持外交關係的國家邀請包括中國在內的所有對話夥伴一樣。

中央社另分別詢問論壇會員國澳洲及紐西蘭對此事件看法，澳洲駐美大使館請中央社洽詢澳洲外交暨貿易部。

紐西蘭大使館則於晚間轉發紐國外交暨貿易部（Ministry of Foreign Affairs and Trade）發言人的回應，強調支持PIF在此議題上延續長期採取的方式，也就是允許世界各地的夥伴參與，及討論區域優先事項。

這名發言人說，太平洋島國論壇（Pacific Islands Forum）在索羅門運作方式，最終應由主辦方與所有論壇成員共同決定，「我們預期這項提案將於本週在蘇瓦由各國外長討論」。

太平洋島國論壇成員國的外交部長們本週將在斐濟（Fiji）開會，蘇瓦（Suva）為首都。

台灣1993年起以「發展夥伴」身分參與PIF各項機制，並參加由PIF秘書處安排於峰會場邊舉行的「台灣/中華民國與論壇國家對話會議」（Taiwan/Republic of China- Forum Countries Dialogue），與會員國進行多邊對話。

南太平洋是兩岸外交戰場域之一，PIF更為雙邊都派代表參與的區域活動。去年太平洋島國論壇即爆出在中國施壓下，會議公報移除台灣參與地位文字。

