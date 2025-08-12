台聯定位右派促本外勞薪資脫勾 反對跨性別免術換證

快訊

中央社／ 台北12日電

台聯黨今天舉辦成立24週年黨慶茶會，台聯黨黨主席周倪安說，政黨名稱已更名為「台聯黨」，並將走右派路線，主張外勞本勞薪資脫勾、反對跨性別免術換證、反對擴建性別友善廁所。

周倪安、前主席劉一德、台聯黨秘書長王銘源、台聯黨青年部主任賴其瑋上午召開記者會暨黨慶茶會。

台聯黨秘書長王銘源表示，過去「台灣團結聯盟」之名，常被選民誤以為是民間社團而非政黨，所以每次選舉過程，黨公職總是簡稱「台聯黨」。今年正式更名為「台聯黨」，不但簡潔扼要，也有利選民辨識。

周倪安說，24年前台聯的成立，是精神領袖李登輝在中小企業主勸進下，為了安定政局而成立的政黨。在調性上，本來就與革命、社運起家的國民黨、民進黨2個政黨不同，以保守主義作為台聯黨綱領並不是刻意轉向，而是立場一貫。

周倪安表示，國際潮流正在吹起保守政治的風潮，在美國、波蘭、阿根廷等國家，右派的政見都獲得選民支持。尤其美國在總統川普的執政下，強調性別只有二元、政策以本國優先、打擊非法偷渡客等，更得到美國選民認同。台聯黨認為，在世界秩序重組，中國侵略威脅日益嚴峻的現在，台灣若再繼續走左派路線，只會導致社會分化與對立更加嚴重。

周倪安進一步表示，台聯主張外勞本勞薪資要脫勾，福利也應脫勾，以本勞為優先，非法外勞應該立即遣送，並且引進新的合法外勞；台灣因為本勞外勞薪資綁在一起，導致台灣勞工薪水一直漲不上去，這對台灣勞工不公平。

周倪安說，台聯反對免術換證、反對口頭變性，反對擴建性別友善廁所，因為這是犯罪者友善廁所。

台聯黨青年部主任賴其瑋表示，近年來政府在性別、勞動政策上，有左傾趨勢，本土選民也為此出現矛盾分歧，而藍白兩黨又與中國裡應外合，台灣急需一個能擔負責任的保守政黨才能發揮穩定政局的作用，台聯黨走向保守之路，正是目前符合台灣利益之道。

