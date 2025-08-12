宏都拉斯想復交？ 外交部：以國家尊嚴與利益來探討關係
中華民國與宏都拉斯2023年3月26日斷交，美國雜誌外交家刊登一篇文章指出，多名宏都拉斯總統候選人都承諾當選後將恢復雙邊邦交，台宏邦交有望恢復；我外交部發言人蕭光偉表示，密切關注宏國政情發展，至於台宏關係，外交部會秉持符合國家利益與國家尊嚴的原則，來探討未來發展關係的可能。
蕭光偉表示，外交部持續關注宏都拉斯的總統選情發展，也與宏國各界人士持續維持溝通管道，了解並掌握各陣營。
蕭光偉表示，對於任何能有助提升台灣國際地位並拓展外交空間的可能，外交部也會秉持維護國家尊嚴與利益，同時以平等互惠的原則慎重看待；只要能符合政府推動總合外交，能獲得榮邦效益，能達到互利共榮，外交部都願意積極促成。
