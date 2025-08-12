柯文哲案作證驚爆「謝國樑的媽媽是柯粉」 邱佩琳還在意筆錄錯字多
台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城、政治獻金案，今上午傳喚基隆市副市長邱佩琳作證。邱女證實，基隆市長謝國樑的母親林曼麗是「柯粉」，透過兒子拿200萬元政治獻金給柯，但林女沒有要求收據，也沒有提供公司的統編給柯。
邱佩琳作證時，檢、辯都提示檢廉的辦案筆錄給邱女證言，邱女對檢察官、廉政官將她名字寫成「邱珮玲」、「邱佩玲」顯然十分在意，糾錯筆錄誤繕，還「反詰問」檢、辯「搞不好那個人不是我啊！」
檢方指控，柯文哲侵占木可公關公司政治獻金6234萬元、侵占邱佩琳經手的政治獻金600萬元，其中，邱女經手信義房屋董事長周俊吉妻子周王美文、基隆市長謝國樑母親林曼麗、文華東方董事長林命群3人捐輸給民眾黨的各200萬元。
邱佩琳今天證稱，她是柯文哲當市長時的大陸小組成員、是民眾黨員，但無黨職；柯曾經前往東森集團新北市中和區景平路辦公室演講，她有向集團總裁王令麟表示民眾黨很優秀，請王捐款。
邱女說，她請朋友捐款給民眾黨都沒有要收據「就單純募款」，但會告訴柯捐款人是誰，經手周俊吉部分是一次在飯局提過，但周沒回答，後來，周妻王美文請人拿了200萬元到她家的管理室，她再請柯找人過來拿。
有關林命群部分，邱女說，也是在飯局中向林提及民眾黨很辛苦，林開始回「想想看」，後來請秘書拿到她家，再放在管理室請柯派人去拿。
處理謝國樑家族捐款部分，邱佩琳說，林曼麗所以會捐款，是有1次林曼麗在新竹聽柯演講後，透過手中的企業請謝國樑捐錢給柯，但她不清楚捐錢的企業是哪一家，不過，邱女證實林曼麗是「柯粉」。
邱女證說，這次她是直接到市政府拿給柯文哲，柯當時請秘書帶她上市長室，她和柯說是謝國樑家族所捐的，柯拿到錢就口頭說謝謝；邱女說，平時開大陸小組會議會去市長室旁的辦公室開會，去市長室「大概只有2、3次」；邱女說，幫謝家捐款後，並沒有去追問柯有沒有開收據「我很忙，忙跟小豬一樣」，幫人募款則是她有史以來第一次。
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言