柯文哲案作證驚爆「謝國樑的媽媽是柯粉」 邱佩琳還在意筆錄錯字多

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城、政治獻金案，今上午傳喚基隆市副市長邱佩琳作證。邱女證實，基隆市長謝國樑的母親林曼麗是「柯粉」，透過兒子拿200萬元政治獻金給柯，但林女沒有要求收據，也沒有提供公司的統編給柯。

邱佩琳作證時，檢、辯都提示檢廉的辦案筆錄給邱女證言，邱女對檢察官、廉政官將她名字寫成「邱珮玲」、「邱佩玲」顯然十分在意，糾錯筆錄誤繕，還「反詰問」檢、辯「搞不好那個人不是我啊！」

檢方指控，柯文哲侵占木可公關公司政治獻金6234萬元、侵占邱佩琳經手的政治獻金600萬元，其中，邱女經手信義房屋董事長周俊吉妻子周王美文、基隆市長謝國樑母親林曼麗、文華東方董事長林命群3人捐輸給民眾黨的各200萬元。

邱佩琳今天證稱，她是柯文哲當市長時的大陸小組成員、是民眾黨員，但無黨職；柯曾經前往東森集團新北市中和區景平路辦公室演講，她有向集團總裁王令麟表示民眾黨很優秀，請王捐款。

邱女說，她請朋友捐款給民眾黨都沒有要收據「就單純募款」，但會告訴柯捐款人是誰，經手周俊吉部分是一次在飯局提過，但周沒回答，後來，周妻王美文請人拿了200萬元到她家的管理室，她再請柯找人過來拿。

有關林命群部分，邱女說，也是在飯局中向林提及民眾黨很辛苦，林開始回「想想看」，後來請秘書拿到她家，再放在管理室請柯派人去拿。

處理謝國樑家族捐款部分，邱佩琳說，林曼麗所以會捐款，是有1次林曼麗在新竹聽柯演講後，透過手中的企業請謝國樑捐錢給柯，但她不清楚捐錢的企業是哪一家，不過，邱女證實林曼麗是「柯粉」。

邱女證說，這次她是直接到市政府拿給柯文哲，柯當時請秘書帶她上市長室，她和柯說是謝國樑家族所捐的，柯拿到錢就口頭說謝謝；邱女說，平時開大陸小組會議會去市長室旁的辦公室開會，去市長室「大概只有2、3次」；邱女說，幫謝家捐款後，並沒有去追問柯有沒有開收據「我很忙，忙跟小豬一樣」，幫人募款則是她有史以來第一次。 民眾黨前主席柯文哲京華城案涉侵占民眾黨政治獻金上午在台北地方法院審理，傳喚民眾黨籍的現任基隆市副市長邱佩琳（中）出庭。身為民眾黨創黨元老的邱佩琳曾協助牽線或轉交多筆政商人士捐贈給民眾黨的政治獻金。記者蘇健忠／攝影

