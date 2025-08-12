快訊

手機還沒出…山寨iPhone 17 Pro開賣！介面真的可操作 1關鍵露餡了

MLB／大谷翔平本季第42轟棒打老東家 集滿天使球場生涯百轟

楊柳颱風逼近！下午陸警首波4縣市曝 氣象署示警明午登陸恐狂風暴雨

柯文哲案作證驚爆「謝國樑的媽媽是柯粉」 邱佩琳還在意筆錄錯字多

聯合報／ 記者王聖藜林孟潔／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲（中）因京華城案羈押於台北看守所，上午到台北地院出庭。記者蘇健忠／攝影
民眾黨前主席柯文哲（中）因京華城案羈押於台北看守所，上午到台北地院出庭。記者蘇健忠／攝影

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城、政治獻金案，今上午傳喚基隆市副市長邱佩琳作證。邱女證實，基隆市長謝國樑的母親林曼麗是「柯粉」，透過兒子拿200萬元政治獻金給柯，但林女沒有要求收據，也沒有提供公司的統編給柯。

邱佩琳作證時，檢、辯都提示檢廉的辦案筆錄給邱女證言，邱女對檢察官、廉政官將她名字寫成「邱珮玲」、「邱佩玲」顯然十分在意，糾錯筆錄誤繕，還「反詰問」檢、辯「搞不好那個人不是我啊！」

檢方指控，柯文哲侵占木可公關公司政治獻金6234萬元、侵占邱佩琳經手的政治獻金600萬元，其中，邱女經手信義房屋董事長周俊吉妻子周王美文、基隆市長謝國樑母親林曼麗、文華東方董事長林命群3人捐輸給民眾黨的各200萬元。

邱佩琳今天證稱，她是柯文哲當市長時的大陸小組成員、是民眾黨員，但無黨職；柯曾經前往東森集團新北市中和區景平路辦公室演講，她有向集團總裁王令麟表示民眾黨很優秀，請王捐款

邱女說，她請朋友捐款給民眾黨都沒有要收據「就單純募款」，但會告訴柯捐款人是誰，經手周俊吉部分是一次在飯局提過，但周沒回答，後來，周妻王美文請人拿了200萬元到她家的管理室，她再請柯找人過來拿。

有關林命群部分，邱女說，也是在飯局中向林提及民眾黨很辛苦，林開始回「想想看」，後來請秘書拿到她家，再放在管理室請柯派人去拿。

處理謝國樑家族捐款部分，邱佩琳說，林曼麗所以會捐款，是有1次林曼麗在新竹聽柯演講後，透過手中的企業請謝國樑捐錢給柯，但她不清楚捐錢的企業是哪一家，不過，邱女證實林曼麗是「柯粉」。

邱女證說，這次她是直接到市政府拿給柯文哲，柯當時請秘書帶她上市長室，她和柯說是謝國樑家族所捐的，柯拿到錢就口頭說謝謝；邱女說，平時開大陸小組會議會去市長室旁的辦公室開會，去市長室「大概只有2、3次」；邱女說，幫謝家捐款後，並沒有去追問柯有沒有開收據「我很忙，忙跟小豬一樣」，幫人募款則是她有史以來第一次。

民眾黨前主席柯文哲京華城案涉侵占民眾黨政治獻金上午在台北地方法院審理，傳喚民眾黨籍的現任基隆市副市長邱佩琳（中）出庭。身為民眾黨創黨元老的邱佩琳曾協助牽線或轉交多筆政商人士捐贈給民眾黨的政治獻金。記者蘇健忠／攝影
民眾黨前主席柯文哲京華城案涉侵占民眾黨政治獻金上午在台北地方法院審理，傳喚民眾黨籍的現任基隆市副市長邱佩琳（中）出庭。身為民眾黨創黨元老的邱佩琳曾協助牽線或轉交多筆政商人士捐贈給民眾黨的政治獻金。記者蘇健忠／攝影

捐款 民眾黨 謝國樑 柯文哲 邱佩琳

延伸閱讀

北院審理柯文哲涉侵占政治獻金案 傳喚邱佩琳、沈慶京出庭

京華城及政治獻金案 北院傳邱佩琳、謝明珠作證

柯文哲侵占600萬政治獻金？基隆副市長邱佩琳今作證

高等法院駁回柯文哲抗告確定 民眾黨嗆檢審聯手：絕對不會投降屈服

相關新聞

柯文哲案作證驚爆「謝國樑的媽媽是柯粉」 邱佩琳還在意筆錄錯字多

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城、政治獻金案，今上午傳喚基隆市副市長邱佩琳作證。邱女證實，基隆市長謝國樑的母親林曼...

賴清德支持度雪崩下滑 陳菁徽：會不會比關稅還低？

TVBS民調中心昨日公布最新民調結果，28%民眾滿意賴清德總統的施政表現 ，不滿意的比例為55%，18%沒有意見。國民黨...

林明昕放鳥南韓官員 羅智強轟：鳥官員除下台沒第二條路

南韓真相和解委員會主委朴宣映點名，我國官員臨時取消會談「傲慢無禮形象深留心中」，引發爭議。國民黨立法院黨團首席副書記長羅...

宏都拉斯想復交？ 外交部：以國家尊嚴與利益來探討關係

中華民國與宏都拉斯2023年3月26日斷交，美國雜誌外交家刊登一篇文章指出，多名宏都拉斯總統候選人都承諾當選後將恢復雙邊...

民眾黨提風災重建特別條例 增「黃偉哲條款」杜絕專款挪用

丹娜絲颱風造成中南部重大民生經濟損失，行政院上周提出災後復原重建特別條例草案，民眾黨立法院黨團今天表示，該條例丟包非民進...

普發現金萬元 卓榮泰：解決憲政紛爭後 儘快訂可發放時間

立法院通過韌性特別條例，各界關切行政院是否會落實普發現金1萬元？閣揆卓榮泰表示，可以舉債發放現金，不過一定要行政立法兩院...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。