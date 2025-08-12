賴清德支持度雪崩下滑 陳菁徽：會不會比關稅還低？

TVBS民調中心昨日公布最新民調結果，28%民眾滿意賴清德總統的施政表現 ，不滿意的比例為55%，18%沒有意見。國民黨立委陳菁徽今日表示，賴清德民調一直掉，會不會掉的比關稅數字還要低？

陳菁徽說，現在美國關稅是「20%+N」，賴清德總統施政滿意度跌破3成，剩下28%。這兩個數字，對台灣未來發展產生巨大影響，而這兩個數字其實也彼此牽動著。

陳菁徽表示，賴清德民調崩盤，不只是反映726大罷免大失敗的結果，也與關稅談判結果差，比日韓還要低的承諾跳票有關。不論是「暫時性關稅」的話術，還是突然被發現原來是「20%+N」，都讓國人看清楚，賴政府一年多來，無心治國、沒有政績；面對困境，毫無應對能力，心心念念只搞政治鬥爭。

陳菁徽認為，諷刺的是，全心全意推動的大惡罷，也在726被民意狠狠洗臉。用一事無成來形容，其實是非常的貼切的。

陳菁徽強調，明明眼前所有的條件、情況，已經再明確不過，人民厭惡大罷免大惡鬥，人民期待政府做正事。但裝睡的人叫不醒，活在自己傲慢的綠色泡泡中，「依然覺得我沒有錯，我就是真理」。國家有這樣的領導人，只能說是台灣大不幸。

