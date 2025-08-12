內政部擬修法 曾為中共政治宣傳不許回復台灣身分

內政部近日預告修正辦法，台灣人因領中國護照或在中國設籍而喪失台灣身分，要再申請回復台灣身分時，應符合對台灣國防安全有重大貢獻等條件。至於現在或曾為中共從事具任何政治性目的宣傳，得不予或撤銷回復台灣身分的許可。

配合總統賴清德針對5大國安及統戰威脅提出17項因應策略，內政部近日預告「在台原有戶籍大陸地區人民申請回復台灣地區人民身分許可辦法」修正草案，適用對象指在台灣原設有戶籍人民，因在大陸地區設戶籍或領用大陸地區護照，而喪失台灣身分者；不包括大陸地區人民取得台灣身分後，再轉換為大陸身分者。

修正草案指出，為防止中共藉現行回復制度進行統戰、滲透，因此增訂，申請回復台灣身分，應有具體事證認定符合下列3種情況之一，包括對台灣國防安全、國際形象或社會安定有重大特殊貢獻；有助於台灣整體利益；或基於人道考量。

至於何謂「人道考量」，草案指出，考量當事人可能從小就由法定代理人辦理、非自願喪失台灣身分，或與在台親屬情感聯繫、健康情形等因素，宜就個案情形考量後許可申請。

針對申請回復台灣身分應繳的文件，草案強調，應繳交經權責機構驗證的喪失大陸地區戶籍，以及未申領持用或已放棄（註銷）大陸地區護照的相關證明文件。

此外，為利審查是否在台灣地區外涉重大犯罪，增訂需繳交經權責機構或駐外館處驗證3個月內經大陸地區或海外地區核發刑事紀錄證明文件，但未滿18歲免附。另也要繳交符合對台灣有重大特殊貢獻、或人道考量相關具體事證。

草案也增訂3種得不予核發、撤銷與廢止許可的狀況，包括曾有或現有中共從事具有任何政治性目的宣傳；曾有或現有違背大陸政策或法令；有事實足認有危害國家利益之虞。

草案指出，因應中共混淆國家與身分認同的威脅，當事人如有危害國家安全或損及國家尊嚴言行，已逾越國家存續界限，應予限制；至於重大違法行為如涉蒐集洩漏國家機密、非法代理或經銷大陸地區商業服務、未遵守出入境管理規定等；損害國家利益行為則如洩漏商業秘密、破壞公共設施或煽動社會動亂等，也都應被禁止。

草案明訂，經許可回復台灣地區人民身分者，有得撤銷或廢止許可的案件，由移民署邀相關機關共同審查。

商品推薦