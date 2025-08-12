快訊

手機還沒出…山寨iPhone 17 Pro開賣！介面真的可操作 1關鍵露餡了

MLB／大谷翔平本季第42轟棒打老東家 集滿天使球場生涯百轟

楊柳颱風逼近！下午陸警首波4縣市曝 氣象署示警明午登陸恐狂風暴雨

內政部擬修法 曾為中共政治宣傳不許回復台灣身分

中央社／ 台北12日電

內政部近日預告修正辦法，台灣人因領中國護照或在中國設籍而喪失台灣身分，要再申請回復台灣身分時，應符合對台灣國防安全有重大貢獻等條件。至於現在或曾為中共從事具任何政治性目的宣傳，得不予或撤銷回復台灣身分的許可。

配合總統賴清德針對5大國安及統戰威脅提出17項因應策略，內政部近日預告「在台原有戶籍大陸地區人民申請回復台灣地區人民身分許可辦法」修正草案，適用對象指在台灣原設有戶籍人民，因在大陸地區設戶籍或領用大陸地區護照，而喪失台灣身分者；不包括大陸地區人民取得台灣身分後，再轉換為大陸身分者。

修正草案指出，為防止中共藉現行回復制度進行統戰、滲透，因此增訂，申請回復台灣身分，應有具體事證認定符合下列3種情況之一，包括對台灣國防安全、國際形象或社會安定有重大特殊貢獻；有助於台灣整體利益；或基於人道考量。

至於何謂「人道考量」，草案指出，考量當事人可能從小就由法定代理人辦理、非自願喪失台灣身分，或與在台親屬情感聯繫、健康情形等因素，宜就個案情形考量後許可申請。

針對申請回復台灣身分應繳的文件，草案強調，應繳交經權責機構驗證的喪失大陸地區戶籍，以及未申領持用或已放棄（註銷）大陸地區護照的相關證明文件。

此外，為利審查是否在台灣地區外涉重大犯罪，增訂需繳交經權責機構或駐外館處驗證3個月內經大陸地區或海外地區核發刑事紀錄證明文件，但未滿18歲免附。另也要繳交符合對台灣有重大特殊貢獻、或人道考量相關具體事證。

草案也增訂3種得不予核發、撤銷與廢止許可的狀況，包括曾有或現有中共從事具有任何政治性目的宣傳；曾有或現有違背大陸政策或法令；有事實足認有危害國家利益之虞。

草案指出，因應中共混淆國家與身分認同的威脅，當事人如有危害國家安全或損及國家尊嚴言行，已逾越國家存續界限，應予限制；至於重大違法行為如涉蒐集洩漏國家機密、非法代理或經銷大陸地區商業服務、未遵守出入境管理規定等；損害國家利益行為則如洩漏商業秘密、破壞公共設施或煽動社會動亂等，也都應被禁止。

草案明訂，經許可回復台灣地區人民身分者，有得撤銷或廢止許可的案件，由移民署邀相關機關共同審查。

戶籍 中共 護照

延伸閱讀

領務局颱風應變機制 12日午後發放13日可領護照

劉世芳稱政府承認中華人民共和國 蕭旭岑批違憲閣員應下台

行政區劃法何時上路？ 立委盼設日出條款

僑民役男返台新規挨轟 劉世芳：防止假僑民真逃兵

相關新聞

柯文哲案作證驚爆「謝國樑的媽媽是柯粉」 邱佩琳還在意筆錄錯字多

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城、政治獻金案，今上午傳喚基隆市副市長邱佩琳作證。邱女證實，基隆市長謝國樑的母親林曼...

賴清德支持度雪崩下滑 陳菁徽：會不會比關稅還低？

TVBS民調中心昨日公布最新民調結果，28%民眾滿意賴清德總統的施政表現 ，不滿意的比例為55%，18%沒有意見。國民黨...

林明昕放鳥南韓官員 羅智強轟：鳥官員除下台沒第二條路

南韓真相和解委員會主委朴宣映點名，我國官員臨時取消會談「傲慢無禮形象深留心中」，引發爭議。國民黨立法院黨團首席副書記長羅...

宏都拉斯想復交？ 外交部：以國家尊嚴與利益來探討關係

中華民國與宏都拉斯2023年3月26日斷交，美國雜誌外交家刊登一篇文章指出，多名宏都拉斯總統候選人都承諾當選後將恢復雙邊...

民眾黨提風災重建特別條例 增「黃偉哲條款」杜絕專款挪用

丹娜絲颱風造成中南部重大民生經濟損失，行政院上周提出災後復原重建特別條例草案，民眾黨立法院黨團今天表示，該條例丟包非民進...

普發現金萬元 卓榮泰：解決憲政紛爭後 儘快訂可發放時間

立法院通過韌性特別條例，各界關切行政院是否會落實普發現金1萬元？閣揆卓榮泰表示，可以舉債發放現金，不過一定要行政立法兩院...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。