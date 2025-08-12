快訊

民眾黨提風災重建特別條例 增「黃偉哲條款」杜絕專款挪用

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨立法院黨團上午舉行「救災不要大小眼，特別條例不要差別待遇」記者會，黨團總召黃國昌（左）、副總召張啓楷（右）出席。記者邱德祥／攝影
民眾黨立法院黨團上午舉行「救災不要大小眼，特別條例不要差別待遇」記者會，黨團總召黃國昌（左）、副總召張啓楷（右）出席。記者邱德祥／攝影

丹娜絲颱風造成中南部重大民生經濟損失，行政院上周提出災後復原重建特別條例草案，民眾黨立法院黨團今天表示，該條例丟包非民進黨執政縣市，民眾黨團提出自家版本納入台東縣，同時為了杜絕專款被不法挪用，也特別新增所謂的「黃偉哲條款」。

民眾黨立法院黨團上午舉行「救災不要大小眼，特別條例不要差別待遇」記者會。民眾黨團副總召張啓楷說明，根據行政院所提「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別條例草案」，明定受創地區範圍由行政院公告，包括台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及嘉義縣市，然而事後卻被發現獨漏台東縣。

張啓楷指出，單以南迴地區為例，7月雨量高達1851.5毫米，突破大武氣象站86年來7月累積雨量紀錄，並且造成南迴鐵公路中斷，許多農作物因為淹水受損，造成土堤潰堤、水溝淤積及灌溉系統受創，而各鄉鎮市也出現積淹水災情，台東縣不應該被排除在外。

張啓楷說，賴清德總統與行政院長卓榮泰南下勘災，多次刻意不通知無黨籍鄉鎮市長，包括嘉義縣義竹鄉長黃政傑、朴子市長吳品叡等人，中央政府勘災不通知第一線地方單位，政治凌駕救災的行徑令人不解，賴總統甚至藉由勘災在台南上演「黨內互打」大秀，獨厚民進黨立委林俊憲卻壓縮同黨立委陳亭妃發言時間。

張啓楷表示，根據民眾黨團版本特別條例，秉持公平透明效率等原則，涵蓋強化災民救助、落實專款專用、強化監督等相關條文，希望立法院能夠盡速展開審查，並且要求行政院在1年內完成災區重建工程。

民眾黨團總召黃國昌指出，前總統蔡英文任內的前瞻基礎建設治水工程，其中台南市、高雄市為獲得最多經費縣市，然而卻也是執行率低落、治水工程未完成公里數的前兩名縣市，而台南市長黃偉哲膽大包天，非法挪用應該專款專用的下水道清淤工程預算，這就是「綠色執政，貪腐、浪費與護航保證」，民進黨對不起台南鄉親。

黃國昌說，為了杜絕專款再被不法挪用，民眾黨團版本新增「黃偉哲條款」，主要是將行政院版本的「中央政府得覈實給予補助」修正為「中央政府應覈實給予補助」，同時明定中央政府補助地方執行機關經費，地方政府應依補助目的及項目支用，不得移作他用。

民眾黨 行政院 黃偉哲 丹娜絲颱風

