普發現金萬元 卓榮泰：解決憲政紛爭後 儘快訂可發放時間

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
立法院通過韌性特別條例，閣揆卓榮泰表示，可以舉債發放現金，不過一定要行政立法兩院解決憲政紛爭。卓榮泰坦言，10月底前發放完畢困難，行政院在條例修正、預算編列後，會儘快訂定可以執行的時間。圖／立法院國會頻道
立法院通過韌性特別條例，閣揆卓榮泰表示，可以舉債發放現金，不過一定要行政立法兩院解決憲政紛爭。卓榮泰坦言，10月底前發放完畢困難，行政院在條例修正、預算編列後，會儘快訂定可以執行的時間。圖／立法院國會頻道

立法院通過韌性特別條例，各界關切行政院是否會落實普發現金1萬元？閣揆卓榮泰表示，可以舉債發放現金，不過一定要行政立法兩院解決憲政紛爭，一旦解決就可以最快速度處理。不過卓榮泰坦言，10月底前發放完畢困難，行政院在條例修正、預算編列後，會儘快訂定可以執行的時間。

立法院日前三讀通過韌性特別條例，除應對關稅衝擊部分外，還包含藍營要求的普發現金1萬元，閣揆卓榮泰在回答國民黨立委楊瓊瓔質詢時表示，既然是總統已經公告的法律，就會生效。雖然他認為立院討論過程中，對於大幅增加歲出沒有和行政院討論，已經違反憲法及預算法，不過他現在想的是行政、立法兩院尋求如何解決憲政紛爭。

卓榮泰說，他願意依照討論過程中最大的照顧方式，讓最多數人受到更多照顧，也希望增加產業支持，增加電力系統、民生系統維持，希望韌性條例內容稍作調整，但總統公布的部分既然已經生效，就會基本上不變。

楊瓊瓔追問行政院到底會不會編列相關預算？卓回應，他一定要尋求解決憲政紛爭的危機，會用最快速度。他強調，「可以舉債，但一定要符合憲法程序」他要努力尋求解決這個困難，一旦解決了，就可以依照現在生效的法律。

楊瓊瓔進一步追問，立法院要求1萬元現金要在10月底前發放完畢。卓榮泰坦言，依照財政主計單位的經驗，有困難。因過去是行政院主張要發所以可提前準備作業，如今是立法院臨時加入，無法提前準備。

卓榮泰強調，會努力在條例修正、預算編列後，訂定一個可以執行的時間，他承諾希望越快越好，行政院會儘快處理。

行政院 卓榮泰 立法院

