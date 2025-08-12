快訊

林明昕放鳥南韓官員 羅智強轟：鳥官員除下台沒第二條路

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立法院黨團今開「對等關稅密室談判 強迫全民買單？！」記者會。記者李成蔭／攝影
國民黨立法院黨團今開「對等關稅密室談判 強迫全民買單？！」記者會。記者李成蔭／攝影

南韓真相和解委員會主委朴宣映點名，我國官員臨時取消會談「傲慢無禮形象深留心中」，引發爭議。國民黨立法院黨團首席副書記長羅智強表示，政務委員林明昕因為APEC放鳥？這是什麼鳥官員？外交部、行政院應徹查清楚，APEC是否只是藉口？這種官員除下台沒有第二條路。

朴宣映（박선영，Park Sun-young）昨天在臉書發文指出，真相和解委員會原訂上周在首爾辦公室與台灣行政院官員、促進轉型正義委員會高層會談，台灣代表卻在前一天突然片面表達取消，甚至提出讓人難以理解的藉口，「往後台灣將以傲慢與無禮的形象，留在我的心中。」

國民黨團今開記者會，並於會後接受媒體聯訪。羅智強批評，外交工作是一個專業且嚴肅的工作，林明昕放人家南韓官員鴿子，除下台沒有第二條路「太離譜了，太離譜了」，林明昕業務是管理促進轉型正義，要拜會南韓真相調查的官員、人員，這是本份業務、核心業務，結果因為APEC放鳥？這是什麼鳥官員？

羅智強抨擊，外交部、行政院要不要徹查？林明昕到底去跑什麼行程要不要查清楚？APEC是不是只是藉口，這件事情非常嚴肅、嚴重，這種不務正業官員，丟臉丟到國外去，最重視外交的賴清德總統、外交部部長林佳龍要不要出來講怎麼處理？到底背後有多大的靠山，可以做到這種程度？放著本業本務不管，放鳥外國官員，丟臉丟到國外去，請外交部徹查。

國民黨立法院黨團今開「對等關稅密室談判 強迫全民買單？！」記者會。記者李成蔭／攝影
國民黨立法院黨團今開「對等關稅密室談判 強迫全民買單？！」記者會。記者李成蔭／攝影

