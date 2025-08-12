快訊

MLB／大谷翔平本季第42轟棒打老東家 集滿天使球場生涯百轟

楊柳颱風逼近！下午陸警首波4縣市曝 氣象署示警明午登陸恐狂風暴雨

黃國昌來訪…蔣萬安表態「支持核三延役」 批民進黨執政任性

聽新聞
0:00 / 0:00

施政滿意度下跌 卓榮泰：必要時會對重要人事做應有處理

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
立委林國成（圖）上午在立法院質詢時，抨擊政府救災不力還在全黨動員搞大罷免，讓災民自生自滅。記者曾學仁／攝影
立委林國成（圖）上午在立法院質詢時，抨擊政府救災不力還在全黨動員搞大罷免，讓災民自生自滅。記者曾學仁／攝影

立法院上午舉行院會，邀請行政院院長卓榮泰針對丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建進行專案報告並備質詢，立委林國成在立法院質詢時，抨擊政府救災不力還在全黨動員搞大罷免，讓災民自生自滅。

針對近日民調指出，賴清德總統、行政院長卓榮泰施政滿意度下跌，政府救災不力，卓榮泰上午在立法院表示，對於最近幾個月以來的政治現象會深刻檢討，也會致力於行政、立法兩院溝通，必要時會對重要人事做應有處理，向國人說明和負責。

針對施政滿意度下跌，行政院長卓榮泰（圖）上午在立法院表示會深刻檢討，必要時會對重要人事做應有處理，向國人說明和負責。記者曾學仁／攝影
針對施政滿意度下跌，行政院長卓榮泰（圖）上午在立法院表示會深刻檢討，必要時會對重要人事做應有處理，向國人說明和負責。記者曾學仁／攝影

立法院 卓榮泰 丹娜絲颱風

延伸閱讀

賴卓滿意度探底 羅智強：快處理「超級路人甲」郭智輝

林明昕放鳥南韓官員挨批 卓榮泰：進行必要措施盼取得諒解

普發現金1萬元？卓榮泰：依總統公布內容為準

暫行對等關稅20% 卓榮泰：談判最後階段前向國會、民眾充分說明

相關新聞

柯文哲案作證驚爆「謝國樑的媽媽是柯粉」 邱佩琳還在意筆錄錯字多

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城、政治獻金案，今上午傳喚基隆市副市長邱佩琳作證。邱女證實，基隆市長謝國樑的母親林曼...

賴清德支持度雪崩下滑 陳菁徽：會不會比關稅還低？

TVBS民調中心昨日公布最新民調結果，28%民眾滿意賴清德總統的施政表現 ，不滿意的比例為55%，18%沒有意見。國民黨...

林明昕放鳥南韓官員 羅智強轟：鳥官員除下台沒第二條路

南韓真相和解委員會主委朴宣映點名，我國官員臨時取消會談「傲慢無禮形象深留心中」，引發爭議。國民黨立法院黨團首席副書記長羅...

宏都拉斯想復交？ 外交部：以國家尊嚴與利益來探討關係

中華民國與宏都拉斯2023年3月26日斷交，美國雜誌外交家刊登一篇文章指出，多名宏都拉斯總統候選人都承諾當選後將恢復雙邊...

民眾黨提風災重建特別條例 增「黃偉哲條款」杜絕專款挪用

丹娜絲颱風造成中南部重大民生經濟損失，行政院上周提出災後復原重建特別條例草案，民眾黨立法院黨團今天表示，該條例丟包非民進...

普發現金萬元 卓榮泰：解決憲政紛爭後 儘快訂可發放時間

立法院通過韌性特別條例，各界關切行政院是否會落實普發現金1萬元？閣揆卓榮泰表示，可以舉債發放現金，不過一定要行政立法兩院...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。