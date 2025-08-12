施政滿意度下跌 卓榮泰：必要時會對重要人事做應有處理

立法院上午舉行院會，邀請行政院院長卓榮泰針對丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建進行專案報告並備質詢，立委林國成在立法院質詢時，抨擊政府救災不力還在全黨動員搞大罷免，讓災民自生自滅。

針對近日民調指出，賴清德總統、行政院長卓榮泰施政滿意度下跌，政府救災不力，卓榮泰上午在立法院表示，對於最近幾個月以來的政治現象會深刻檢討，也會致力於行政、立法兩院溝通，必要時會對重要人事做應有處理，向國人說明和負責。 針對施政滿意度下跌，行政院長卓榮泰（圖）上午在立法院表示會深刻檢討，必要時會對重要人事做應有處理，向國人說明和負責。記者曾學仁／攝影

商品推薦