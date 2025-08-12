吳思瑤：李貞秀若不放棄中國籍 必然要服膺於中國情報法規範
內政部長劉世芳一席「政府承認中華人民共和國」，遭民眾黨批評大陸地區不是外國，單憑劉世芳一句話，就能超越「憲法」嗎？對此民進黨團幹事長吳思瑤今天回應，難道中華人民共和國是本國、台灣？難道民眾黨主席黃國昌能到北京人大咆哮嗎？
吳思瑤今天在立院議場前受訪表示，台灣跟中國就是兩個不同國家，各自擁有自己的主權、治權、憲法，不只是常識、也是共識。不只是台灣社會、國人的常識，也是世界的共識。吳思瑤強調回到台灣法律，在台灣要出任公職人員，國籍法規定非常清楚明白，不是僅針對中國籍人士，同時擁有任何國籍都必然需要放棄，因為作為台灣國會議員，要對中華民國憲法效忠，因此台灣跟中國不是一樣的國家，難道不是共識與常識？吳思瑤說台灣的立法院國會議員必然受台灣的法規規範，恪遵憲法、依法行使職權是每位立委宣示的重要誓詞，台灣跟中國從以前到現在，是擁有不同主權、治權的兩個獨立國家，非常清楚，民眾黨對於如此簡單事情，依法守法有這麼困難嗎？
吳思瑤表示法律界揭示了擁有中國國籍，身屬中配、民眾黨不分區立委候選人李貞秀必須服膺於中華人民共和國情報法第7條規定，任何組織、公民都要依中國法律支持，協助、配合中國情報工作。李貞秀若不放棄中國國籍，必然要服膺於中國情報法規範，難道台灣國會可以容許服從中國法令的人，來國會進行公然搜集國家情報？
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言