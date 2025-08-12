快訊

手機還沒出…山寨iPhone 17 Pro開賣！介面真的可操作 1關鍵露餡了

MLB／大谷翔平本季第42轟棒打老東家 集滿天使球場生涯百轟

楊柳颱風逼近！下午陸警首波4縣市曝 氣象署示警明午登陸恐狂風暴雨

吳思瑤：李貞秀若不放棄中國籍 必然要服膺於中國情報法規範

攝影中心／ 記者邱德祥／台北即時報導
吳思瑤表示李貞秀若不放棄中國國籍，必然要服膺於中國情報法規範，難道台灣國會可以容許服從中國法令的人，來國會進行公然搜集國家情報？記者邱德祥／攝影
吳思瑤表示李貞秀若不放棄中國國籍，必然要服膺於中國情報法規範，難道台灣國會可以容許服從中國法令的人，來國會進行公然搜集國家情報？記者邱德祥／攝影

內政部長劉世芳一席「政府承認中華人民共和國」，遭民眾黨批評大陸地區不是外國，單憑劉世芳一句話，就能超越「憲法」嗎？對此民進黨團幹事長吳思瑤今天回應，難道中華人民共和國是本國、台灣？難道民眾黨主席黃國昌能到北京人大咆哮嗎？

吳思瑤今天在立院議場前受訪表示，台灣跟中國就是兩個不同國家，各自擁有自己的主權、治權、憲法，不只是常識、也是共識。不只是台灣社會、國人的常識，也是世界的共識。吳思瑤強調回到台灣法律，在台灣要出任公職人員，國籍法規定非常清楚明白，不是僅針對中國籍人士，同時擁有任何國籍都必然需要放棄，因為作為台灣國會議員，要對中華民國憲法效忠，因此台灣跟中國不是一樣的國家，難道不是共識與常識？吳思瑤說台灣的立法院國會議員必然受台灣的法規規範，恪遵憲法、依法行使職權是每位立委宣示的重要誓詞，台灣跟中國從以前到現在，是擁有不同主權、治權的兩個獨立國家，非常清楚，民眾黨對於如此簡單事情，依法守法有這麼困難嗎？

吳思瑤表示法律界揭示了擁有中國國籍，身屬中配、民眾黨不分區立委候選人李貞秀必須服膺於中華人民共和國情報法第7條規定，任何組織、公民都要依中國法律支持，協助、配合中國情報工作。李貞秀若不放棄中國國籍，必然要服膺於中國情報法規範，難道台灣國會可以容許服從中國法令的人，來國會進行公然搜集國家情報？

國籍 吳思瑤 李貞秀 劉世芳 黃國昌 中華民國憲法

延伸閱讀

稱劉世芳承認中華人民共和國有依據 卓榮泰：互相正視存在有助和平

劉世芳要求李貞秀放棄外國籍才能遞補立委 黃國昌批劉：民進黨打手

黃國昌表態會投入新北市長選舉 吳思瑤：該頭痛的是國民黨

僑民役男返台新規挨轟 劉世芳：防止假僑民真逃兵

相關新聞

柯文哲案作證驚爆「謝國樑的媽媽是柯粉」 邱佩琳還在意筆錄錯字多

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城、政治獻金案，今上午傳喚基隆市副市長邱佩琳作證。邱女證實，基隆市長謝國樑的母親林曼...

賴清德支持度雪崩下滑 陳菁徽：會不會比關稅還低？

TVBS民調中心昨日公布最新民調結果，28%民眾滿意賴清德總統的施政表現 ，不滿意的比例為55%，18%沒有意見。國民黨...

林明昕放鳥南韓官員 羅智強轟：鳥官員除下台沒第二條路

南韓真相和解委員會主委朴宣映點名，我國官員臨時取消會談「傲慢無禮形象深留心中」，引發爭議。國民黨立法院黨團首席副書記長羅...

宏都拉斯想復交？ 外交部：以國家尊嚴與利益來探討關係

中華民國與宏都拉斯2023年3月26日斷交，美國雜誌外交家刊登一篇文章指出，多名宏都拉斯總統候選人都承諾當選後將恢復雙邊...

民眾黨提風災重建特別條例 增「黃偉哲條款」杜絕專款挪用

丹娜絲颱風造成中南部重大民生經濟損失，行政院上周提出災後復原重建特別條例草案，民眾黨立法院黨團今天表示，該條例丟包非民進...

普發現金萬元 卓榮泰：解決憲政紛爭後 儘快訂可發放時間

立法院通過韌性特別條例，各界關切行政院是否會落實普發現金1萬元？閣揆卓榮泰表示，可以舉債發放現金，不過一定要行政立法兩院...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。