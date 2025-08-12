喊話需要新創螞蟻雄兵 賴總統設2年40家掛牌KPI

賴清德總統今上午出席2025台灣創投年會時表示，投資新創就是投資國家的未來，台灣不只需要獨角獸，更需要各領域的螞蟻雄兵；他提到，很意外自己在行政院長任內推動的創始天使投資方案匡列的50億元到現在還沒用完，喊話希望未來2年能有超過40家具潛力的企業在台灣創新板（TIB）掛牌。

今年創投年會一開始，賴總統除了頒發創投之星，還將終身成就獎頒發給金仁寶集團總裁許勝雄，賴總統表示，許勝雄數十年來除了投資自己事業，也投資創投，鼓勵許多年輕人一圓夢想，對此致上敬意和感謝。

賴總統表示，「我們需要獨角獸，但並不以獨角獸為目標，我更期待螞蟻雄兵，在各個領域都有成功的新創，成千上萬」，這樣的話，台灣產業自然能轉型，台灣經濟自然而然能蓬勃發展，台灣的經濟實力自然會更好。

從大學、社會到政府政策支持，賴總統細數各界對扶植新創的貢獻，他提到自己2018年5月，在行政院長任內交付國發會啟動的創業天使投資方案，當時匡列50億元，「我很意外，這可能還要再加強，50億元還沒用完」；他說，該基金至6月投資291家新創、共40.4億元，也帶動164.4億元的投資。

在青創貸款方面，賴總統說，2020年8月到今年6月，核發超過11.5萬件，取得融資金額達967億元。

談到2021年7月設立、以亞洲納斯達克為目標的台灣創新板， 賴總統說，證交所放寬申請掛牌門檻，今年起取消合格投資人的限制，大幅提升市場流動性，到今年6月，有20家在創新板上市。

賴總統喊話，希望未來2年能有超過40家具潛力的企業在創新板掛牌。

