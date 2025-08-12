林明昕等失約…南韓真相會指政院外交失禮 綠委：若有失妥處就改進

快訊

中央社／ 台北12日電

外傳台灣行政院官員遭韓國真相和解委員會委員長質疑外交失禮，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天受訪表示，如果讓韓國朋友認為有未盡禮儀、有安排失妥之處，那就要改進並誠摯道歉，不希望此事影響台韓在人權方面的合作。

媒體報導，韓國「真相和解委員會」委員長質疑台灣行政院官員臨時取消會面是外交失禮。行政院政務委員林明昕辦公室今天表示，林明昕8日上午臨時有APEC緊急事項須立即處理，因此在前一天傍晚告知並表達歉意，委員會也以信件表達諒解。

對此，吳思瑤今天在立法院接受媒體聯訪表示，她看到媒體報導時也大吃一驚，在外交安排上，應當都要盡可能地面面俱到、不要失禮，如果讓韓國的朋友認為有未盡禮儀之處、有安排失妥之處，那就是改進而且要誠摯道歉，不希望因為這個事件影響台灣與韓國在人權方面的合作。

吳思瑤指出，林明昕已說明是因為要處理緊急事項，不得已進行調整，但既然造成對方的不悅，「我們就去誠摯道歉」，也希望台灣與韓國之間，還是要持續深化彼此的友誼。

媒體追問，執政團隊的民調下滑，是否要進行內閣改組，尤其經濟部長郭智輝遭外界點名要下台等。吳思瑤回應，民調不好就要檢討、改進，民調反映出來的所有訊號，執政黨都應當虛心反省、做到更好。

吳思瑤說明，關於內閣改組部分，尊重行政部門的作為，當然民眾對於執政團隊的要求永遠是最高標準，執政團隊也要捫心自問，哪些部會制定的政策或是論述，還有改善空間，這些當然都會成為未來內閣改組的參照。

