快訊

楊柳颱風逼近！下午陸警首波4縣市曝 氣象署示警明午登陸恐狂風暴雨

黃國昌來訪…蔣萬安表態「支持核三延役」 批民進黨執政任性

王晶揭趙露思開撕真相！「搖錢樹」被壓榨養全公司：風險極大

聽新聞
0:00 / 0:00

賴卓滿意度探底 羅智強：快處理「超級路人甲」郭智輝

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立法院黨團今開「對等關稅密室談判 強迫全民買單？！」記者會。記者李成蔭／攝影
國民黨立法院黨團今開「對等關稅密室談判 強迫全民買單？！」記者會。記者李成蔭／攝影

賴清德總統、行政院長卓榮泰兩人民調滿意度都創新低，經濟部長郭智輝被點名應下台，國民黨立法院黨團首席副書記長羅智強批評，民進黨人事傳奇裡面最神奇的還是郭智輝，對於關稅談判完全沒進入狀況，應趕快處理郭智輝，賴應把人民痛苦放心上，否則民調還會繼續下探。

近日不少民調共同指出，賴清德、卓榮泰施政滿意度下跌。卓榮泰12日指出，對於最近幾個月以來的政治現象，會深刻檢討，必要時會對重要人事做應有處理，向國人說明和負責。

外界也點名郭智輝應下台。立法院上午舉行院會，邀請卓榮泰針對丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建進行專案報告並備質詢，眾多媒體想詢問相關問題，不過郭智輝以開會時間急迫為由，沒有受訪。

國民黨團今開記者會，羅智強批評，民進黨人事傳奇裡面最神奇的還是郭智輝，沒有人能理解到底發生什麼事情，郭就是一位「超級路人甲部長」，從頭到尾都沒進入狀況，一天到晚不是講幹話就是錯話，美國總統川普都已經親口說台積電要投資3000億美金，郭竟然還可以說是假消息，賴清德可能用了一位要跟川普做對的人，顯然就是一位很糟糕的人選。

羅智強表示，這跟黨派一點關係都沒有，賴清德執意要繼續用郭智輝，大家也真的愛莫能助，但心疼不捨台灣的經濟，郭智輝連個記者會也不在，不管郭智輝有沒有在最前線談判，都應該在後方統籌，因為郭是經濟部長，這麼重要的事情經濟部長一定要在，哪有這麼重要的事情，經濟部長可以繼續當路人甲躲起來，那只能建議不要聽羅智強講什麼，聽台北市議員簡舒培講的「賴清德超級超級超級蠢」，拜託賴清德不要讓簡這麼生氣，趕快處理郭智輝。

羅智強提到，賴清德現在滿意度剩28%，人民對處理天災不滿意、處理關稅不滿意，對只會鬥爭也不滿意，這三個不滿意，賴清德到底聽見沒有？應把人民痛苦放在心上，否則民調還會繼續往下探。

國民黨立法院黨團今開「對等關稅密室談判 強迫全民買單？！」記者會。記者李成蔭／攝影
國民黨立法院黨團今開「對等關稅密室談判 強迫全民買單？！」記者會。記者李成蔭／攝影

郭智輝 賴清德 卓榮泰 羅智強 經濟部長

延伸閱讀

藍白立委送花給北檢諷「彼獠閹黨」 羅智強喊：賴清德也要抓

郭智輝：綠能納入災防體系 補強儲能與微電網韌性

郭智輝喊「中鋼（2002）讓利救汽車」…網酸：股東又要做功德了？

北檢函文客運業者說明反罷廣告 羅智強：東廠來了！

相關新聞

柯文哲案作證驚爆「謝國樑的媽媽是柯粉」 邱佩琳還在意筆錄錯字多

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城、政治獻金案，今上午傳喚基隆市副市長邱佩琳作證。邱女證實，基隆市長謝國樑的母親林曼...

賴清德支持度雪崩下滑 陳菁徽：會不會比關稅還低？

TVBS民調中心昨日公布最新民調結果，28%民眾滿意賴清德總統的施政表現 ，不滿意的比例為55%，18%沒有意見。國民黨...

林明昕放鳥南韓官員 羅智強轟：鳥官員除下台沒第二條路

南韓真相和解委員會主委朴宣映點名，我國官員臨時取消會談「傲慢無禮形象深留心中」，引發爭議。國民黨立法院黨團首席副書記長羅...

宏都拉斯想復交？ 外交部：以國家尊嚴與利益來探討關係

中華民國與宏都拉斯2023年3月26日斷交，美國雜誌外交家刊登一篇文章指出，多名宏都拉斯總統候選人都承諾當選後將恢復雙邊...

民眾黨提風災重建特別條例 增「黃偉哲條款」杜絕專款挪用

丹娜絲颱風造成中南部重大民生經濟損失，行政院上周提出災後復原重建特別條例草案，民眾黨立法院黨團今天表示，該條例丟包非民進...

普發現金萬元 卓榮泰：解決憲政紛爭後 儘快訂可發放時間

立法院通過韌性特別條例，各界關切行政院是否會落實普發現金1萬元？閣揆卓榮泰表示，可以舉債發放現金，不過一定要行政立法兩院...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。