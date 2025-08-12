賴卓滿意度探底 羅智強：快處理「超級路人甲」郭智輝

賴清德總統、行政院長卓榮泰兩人民調滿意度都創新低，經濟部長郭智輝被點名應下台，國民黨立法院黨團首席副書記長羅智強批評，民進黨人事傳奇裡面最神奇的還是郭智輝，對於關稅談判完全沒進入狀況，應趕快處理郭智輝，賴應把人民痛苦放心上，否則民調還會繼續下探。

近日不少民調共同指出，賴清德、卓榮泰施政滿意度下跌。卓榮泰12日指出，對於最近幾個月以來的政治現象，會深刻檢討，必要時會對重要人事做應有處理，向國人說明和負責。

外界也點名郭智輝應下台。立法院上午舉行院會，邀請卓榮泰針對丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建進行專案報告並備質詢，眾多媒體想詢問相關問題，不過郭智輝以開會時間急迫為由，沒有受訪。

國民黨團今開記者會，羅智強批評，民進黨人事傳奇裡面最神奇的還是郭智輝，沒有人能理解到底發生什麼事情，郭就是一位「超級路人甲部長」，從頭到尾都沒進入狀況，一天到晚不是講幹話就是錯話，美國總統川普都已經親口說台積電要投資3000億美金，郭竟然還可以說是假消息，賴清德可能用了一位要跟川普做對的人，顯然就是一位很糟糕的人選。

羅智強表示，這跟黨派一點關係都沒有，賴清德執意要繼續用郭智輝，大家也真的愛莫能助，但心疼不捨台灣的經濟，郭智輝連個記者會也不在，不管郭智輝有沒有在最前線談判，都應該在後方統籌，因為郭是經濟部長，這麼重要的事情經濟部長一定要在，哪有這麼重要的事情，經濟部長可以繼續當路人甲躲起來，那只能建議不要聽羅智強講什麼，聽台北市議員簡舒培講的「賴清德超級超級超級蠢」，拜託賴清德不要讓簡這麼生氣，趕快處理郭智輝。

羅智強提到，賴清德現在滿意度剩28%，人民對處理天災不滿意、處理關稅不滿意，對只會鬥爭也不滿意，這三個不滿意，賴清德到底聽見沒有？應把人民痛苦放在心上，否則民調還會繼續往下探。 國民黨立法院黨團今開「對等關稅密室談判 強迫全民買單？！」記者會。記者李成蔭／攝影

商品推薦