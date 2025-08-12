聽新聞
0:00 / 0:00
林岱樺助理費案纏身「想老公」簡訊被揭再掀波 陳其邁這樣說
表態參加高雄市長初選的民進黨立委林岱樺，涉詐領助理費案遭起訴。鏡週刊今爆料，檢調調查中發現她與通法寺住持釋煌智互傳約400則訊息，「想老公」、「淨身了」等用語親暱關係引人遐想。林岱樺今早駁斥，稱這是「對女性政治工作者進行羞辱式的人格毀滅戰」。對於相關爭議，高雄市長陳其邁今天受訪時，僅簡短回應，「這個案件已經進入司法審理的階段，我沒有評論」。
根據鏡週刊報導，檢調在偵辦助理費案時，專案小組調閱雙方手機及社群對話紀錄，還原出多段近期互動訊息，除稱呼釋煌智「今天想老公」，「頂禮恩師」外，引發外界揣測雙方關係。
林岱樺今天上午透過辦公室發出聲明，強調即使面對打擊，仍會為捍衛女性政治工作者的尊嚴奮戰到底，堅持走高雄的路，做「清白傲骨的高雄女兒」，表達不會退縮。
綠營高雄市長初選競爭激烈，林岱樺除了須面對助理費案的司法程序，現在又因私密訊息內容遭公開，社會輿論譁然，此事是否引發後續政治效應，影響林岱樺的市長參選之路，外界高度關注。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言