林岱樺助理費案纏身「想老公」簡訊被揭再掀波 陳其邁這樣說

表態參加高雄市長初選的民進黨立委林岱樺，涉詐領助理費案遭起訴。鏡週刊今爆料，檢調調查中發現她與通法寺住持釋煌智互傳約400則訊息，「想老公」、「淨身了」等用語親暱關係引人遐想。林岱樺今早駁斥，稱這是「對女性政治工作者進行羞辱式的人格毀滅戰」。對於相關爭議，高雄市長陳其邁今天受訪時，僅簡短回應，「這個案件已經進入司法審理的階段，我沒有評論」。

根據鏡週刊報導，檢調在偵辦助理費案時，專案小組調閱雙方手機及社群對話紀錄，還原出多段近期互動訊息，除稱呼釋煌智「今天想老公」，「頂禮恩師」外，引發外界揣測雙方關係。

林岱樺今天上午透過辦公室發出聲明，強調即使面對打擊，仍會為捍衛女性政治工作者的尊嚴奮戰到底，堅持走高雄的路，做「清白傲骨的高雄女兒」，表達不會退縮。

綠營高雄市長初選競爭激烈，林岱樺除了須面對助理費案的司法程序，現在又因私密訊息內容遭公開，社會輿論譁然，此事是否引發後續政治效應，影響林岱樺的市長參選之路，外界高度關注。

