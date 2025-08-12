林明昕放鳥南韓官員挨批 卓榮泰：進行必要措施盼取得諒解

有關南韓真相和解委員會主委朴宣映點名，我國官員臨時取消會談「傲慢無禮形象深留心中」，行政院長卓榮泰今天表示，由於要處理亞太經濟合作會議（APEC）事項，政委林明昕因此變動時程，應該馬上透過外交管道進行必要說明，也希望能夠取得對方諒解。

朴宣映（박선영，Park Sun-young）昨天在臉書發文指出，真相和解委員會原訂上周在首爾辦公室與台灣行政院官員、促進轉型正義委員會高層會談，台灣代表卻在前一天突然片面表達取消，甚至提出讓人難以理解的藉口，「往後台灣將以傲慢與無禮的形象，留在我的心中。」

立法院會今天邀請卓榮泰率領相關部會首長提出「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建」專案報告，民眾黨立委林國成質詢時指出，我國相約南韓參加真相和解委員會交流，本來應該是好事一件，為何卻在事前臨時取消，如此國際失禮早已貽笑大方。

卓榮泰答詢時說明，林明昕出訪南韓參加APEC會議，才會因此變動真相和解委員會行程，現在應該馬上透過外交管道進行必要措施，希望藉由充分說明取得對方諒解，任何外交談判都很辛苦，應該共同給予同仁支持。

林國成認為，政府規劃不完善，頭痛醫頭腳痛醫腳，兩者之間毫無關係，約定好的時間就是國際禮數，希望總統府、行政院及外交部要多加注意。

不過，擔任會議主席的韓國瑜突然宣布暫停時間，聲稱依照立法院職權行使法第17條規定，立法院邀請行政院長進行災後復原重建專案報告，朝野立委應該針對該份報告主旨提出質詢，也希望立法與行政部門互相尊重。

林國成則說，自己只是向行政院提出投訴，希望台灣不要再次貽笑國際，這件事情非常重要，不要失信國際社會。

