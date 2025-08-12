快訊

楊柳颱風逼近！下午陸警首波4縣市曝 氣象署示警明午登陸恐狂風暴雨

黃國昌來訪…蔣萬安表態「支持核三延役」 批民進黨執政任性

王晶揭趙露思開撕真相！「搖錢樹」被壓榨養全公司：風險極大

聽新聞
0:00 / 0:00

遭南韓批外交失禮 王定宇建議政委林明昕親致電致歉

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委王定宇。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委王定宇。圖／聯合報系資料照片

南韓真相和解委員會委員長朴宣映指控，台灣行政院官員原先約好8日見面，卻在前一晚臨時取消行程；行政院政務委員林明昕辦公室日回應，林已向委員會致歉，委員會也以信件表達諒解。民進黨立委王定宇今天表示，改變行程的是台灣，就應該表達歉意，建議林明昕親自致電表達歉意。

王定宇指出，據了解，林明昕是在會談前一天因為APEC發生必要、緊急處理的事情，且台灣今年擔任特別團團長要發表宣言，因為政務需要，前一天和韓國委員會取得彼此諒解變更行程，台灣前一天聯繫感覺起來沒問題，但確實該委員長公開發文表達不滿。

王定宇說，改變行程的是台灣，就應該表達歉意，縱使前一天已溝通過，也預先通知彼此，也達到了解的立場，但委員長可能不了解過程，有心理上不愉快，建議政委親自致電表達歉意，好朋友有誤會解釋一下就好了，這不是個很大、很嚴重的事情，但應該向韓國的委員長表達誠摯道歉。

行程 林明昕 王定宇 朴宣映

延伸閱讀

林明昕等失約南韓官員 許宇甄批：國恥

APEC WEF行程緊湊 林明昕稱取消拜會已獲南韓方面諒解

挨批外交失禮 林明昕：已致歉 詫異南韓官員社群媒體不同反應

嗆談判黑箱...徐巧芯遭酸「做不夠久」 馬文君狠批：怕無能失敗被揭穿

相關新聞

柯文哲案作證驚爆「謝國樑的媽媽是柯粉」 邱佩琳還在意筆錄錯字多

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城、政治獻金案，今上午傳喚基隆市副市長邱佩琳作證。邱女證實，基隆市長謝國樑的母親林曼...

賴清德支持度雪崩下滑 陳菁徽：會不會比關稅還低？

TVBS民調中心昨日公布最新民調結果，28%民眾滿意賴清德總統的施政表現 ，不滿意的比例為55%，18%沒有意見。國民黨...

林明昕放鳥南韓官員 羅智強轟：鳥官員除下台沒第二條路

南韓真相和解委員會主委朴宣映點名，我國官員臨時取消會談「傲慢無禮形象深留心中」，引發爭議。國民黨立法院黨團首席副書記長羅...

宏都拉斯想復交？ 外交部：以國家尊嚴與利益來探討關係

中華民國與宏都拉斯2023年3月26日斷交，美國雜誌外交家刊登一篇文章指出，多名宏都拉斯總統候選人都承諾當選後將恢復雙邊...

民眾黨提風災重建特別條例 增「黃偉哲條款」杜絕專款挪用

丹娜絲颱風造成中南部重大民生經濟損失，行政院上周提出災後復原重建特別條例草案，民眾黨立法院黨團今天表示，該條例丟包非民進...

普發現金萬元 卓榮泰：解決憲政紛爭後 儘快訂可發放時間

立法院通過韌性特別條例，各界關切行政院是否會落實普發現金1萬元？閣揆卓榮泰表示，可以舉債發放現金，不過一定要行政立法兩院...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。