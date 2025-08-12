遭南韓批外交失禮 王定宇建議政委林明昕親致電致歉

南韓真相和解委員會委員長朴宣映指控，台灣行政院官員原先約好8日見面，卻在前一晚臨時取消行程；行政院政務委員林明昕辦公室日回應，林已向委員會致歉，委員會也以信件表達諒解。民進黨立委王定宇今天表示，改變行程的是台灣，就應該表達歉意，建議林明昕親自致電表達歉意。

王定宇指出，據了解，林明昕是在會談前一天因為APEC發生必要、緊急處理的事情，且台灣今年擔任特別團團長要發表宣言，因為政務需要，前一天和韓國委員會取得彼此諒解變更行程，台灣前一天聯繫感覺起來沒問題，但確實該委員長公開發文表達不滿。

王定宇說，改變行程的是台灣，就應該表達歉意，縱使前一天已溝通過，也預先通知彼此，也達到了解的立場，但委員長可能不了解過程，有心理上不愉快，建議政委親自致電表達歉意，好朋友有誤會解釋一下就好了，這不是個很大、很嚴重的事情，但應該向韓國的委員長表達誠摯道歉。

