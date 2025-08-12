普發現金1萬元？卓榮泰：依總統公布內容為準

針對普發現金1萬元是否發放？行政院長卓榮泰上午受訪時表示，現在重心放在進一步爭取合理關稅，總統已公告也生效韌性特別條例法案，會衡量是否加強對受衝擊嚴重產業項目支持，希望循修正條例方式送請立法院通過，大部分依照總統公布內容為準。

卓榮泰今天前往立法院報告風災特別條例，對於關稅及普發議題，卓榮泰回應，關稅談判，鄭麗君副院長向國人清楚說明，現在重心放在進一步爭取合理關稅結果，總統已經公告也生效韌性特別條例法案，這個基礎下會衡量對產業支持是否調整，或增加對特定產業項目支持，會再深入研究。

卓榮泰表示現在全力緊盯明年度中央政府總預算，確實因為財劃法影響會有比較大的財政空缺，只好用舉債方式因應，明年會面臨比較高額舉債的中央政府總預算編製。 立法院上午舉行院會，邀請行政院院長卓榮泰（左）針對丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建進行專案報告並備質詢，國民黨立法院黨團總召傅崐萁要求苦民所苦，普發現金1萬元，卓榮泰表示希望循修正條例方式送請立法院通過，大部分依照總統公布內容為準。記者曾學仁／攝影 立法院上午舉行院會，邀請行政院院長卓榮泰針對丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建進行專案報告並備質詢，國民黨立法院黨團總召傅崐萁（圖）要求苦民所苦，普發現金1萬元。記者曾學仁／攝影

