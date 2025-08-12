快訊

黃國昌來訪…蔣萬安表態「支持核三延役」 批民進黨執政任性

王晶揭趙露思開撕真相！「搖錢樹」被壓榨養全公司：風險極大

2025「必比登推介」出爐！新增3城市 全台144間餐廳完整名單一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

黃國昌表態參選新北市長 侯友宜：歡迎任何想做事的人

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
針對黃國昌表態參選新北市長，侯友宜表示歡迎任何想為新北市做事的人。記者黃子騰／攝影
針對黃國昌表態參選新北市長，侯友宜表示歡迎任何想為新北市做事的人。記者黃子騰／攝影

新北市長侯友宜今天上午至警察局主持治安會報，對於民眾黨主席黃國昌表態參選新北市長，侯友宜表示參選是每一個人的權益，歡迎任何想為新北市做事的人。侯友宜指出新北市將做好萬全準備，全力應對楊柳颱風侵襲，呼籲市民一起配合來防颱。

新北市長侯友宜上午於治安會報中首先表揚公共安全聯合稽查工作績優人員，侯友宜強調，新北市這段時間打擊詐騙有效攔阻近8億，另外在全國打詐、黑道幫派掃蕩成效都是六都第一。但打詐案件增加，攔阻金額增加代表詐騙沒有減少，中央面對民眾帳戶、NCC及數位發展部面對媒體網路管理，以及量刑上可以多多支持，有待中央做好源頭管理。

針對楊柳颱風來勢洶洶，侯友宜表示短延時強降雨會讓戲水反應不及，消防警察第一線的同仁一定要做好預防，今天一早副市長朱惕之也主持防颱會議，這部分一定要做好萬全的準備，全力來面對中度颱風楊柳的侵襲，也請市民一起配合來防颱。

新北市長侯友宜主持治安會報，並頒發公共安全績優人員。記者黃子騰／攝影
新北市長侯友宜主持治安會報，並頒發公共安全績優人員。記者黃子騰／攝影

侯友宜 黃國昌 楊柳颱風

延伸閱讀

昨表態參選新北市長 黃國昌上午拜會蔣萬安將談這「議題」

南韓官員批我代表團傲慢無禮 黃國昌轟外交失格誰下台？

林岱樺涉詐助理費通聯曝光 黃國昌：黨檢媒一體剷除異己

黃國昌表態參選2026年新北市長 最新形象封面相片曝光

相關新聞

柯文哲案作證驚爆「謝國樑的媽媽是柯粉」 邱佩琳還在意筆錄錯字多

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城、政治獻金案，今上午傳喚基隆市副市長邱佩琳作證。邱女證實，基隆市長謝國樑的母親林曼...

賴清德支持度雪崩下滑 陳菁徽：會不會比關稅還低？

TVBS民調中心昨日公布最新民調結果，28%民眾滿意賴清德總統的施政表現 ，不滿意的比例為55%，18%沒有意見。國民黨...

林明昕放鳥南韓官員 羅智強轟：鳥官員除下台沒第二條路

南韓真相和解委員會主委朴宣映點名，我國官員臨時取消會談「傲慢無禮形象深留心中」，引發爭議。國民黨立法院黨團首席副書記長羅...

宏都拉斯想復交？ 外交部：以國家尊嚴與利益來探討關係

中華民國與宏都拉斯2023年3月26日斷交，美國雜誌外交家刊登一篇文章指出，多名宏都拉斯總統候選人都承諾當選後將恢復雙邊...

民眾黨提風災重建特別條例 增「黃偉哲條款」杜絕專款挪用

丹娜絲颱風造成中南部重大民生經濟損失，行政院上周提出災後復原重建特別條例草案，民眾黨立法院黨團今天表示，該條例丟包非民進...

普發現金萬元 卓榮泰：解決憲政紛爭後 儘快訂可發放時間

立法院通過韌性特別條例，各界關切行政院是否會落實普發現金1萬元？閣揆卓榮泰表示，可以舉債發放現金，不過一定要行政立法兩院...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。