黃國昌表態參選新北市長 侯友宜：歡迎任何想做事的人

新北市長侯友宜今天上午至警察局主持治安會報，對於民眾黨主席黃國昌表態參選新北市長，侯友宜表示參選是每一個人的權益，歡迎任何想為新北市做事的人。侯友宜指出新北市將做好萬全準備，全力應對楊柳颱風侵襲，呼籲市民一起配合來防颱。

新北市長侯友宜上午於治安會報中首先表揚公共安全聯合稽查工作績優人員，侯友宜強調，新北市這段時間打擊詐騙有效攔阻近8億，另外在全國打詐、黑道幫派掃蕩成效都是六都第一。但打詐案件增加，攔阻金額增加代表詐騙沒有減少，中央面對民眾帳戶、NCC及數位發展部面對媒體網路管理，以及量刑上可以多多支持，有待中央做好源頭管理。

針對楊柳颱風來勢洶洶，侯友宜表示短延時強降雨會讓戲水反應不及，消防警察第一線的同仁一定要做好預防，今天一早副市長朱惕之也主持防颱會議，這部分一定要做好萬全的準備，全力來面對中度颱風楊柳的侵襲，也請市民一起配合來防颱。 新北市長侯友宜主持治安會報，並頒發公共安全績優人員。記者黃子騰／攝影

