藍白立委送花給北檢諷「彼獠閹黨」 羅智強喊：賴清德也要抓

國民黨及民眾黨團立委今天有感民進黨執政9年，檢調高層已淪為執政者鷹犬與東廠，操弄司法檢調國家機器、雙標濫權，今天至台北地檢署門口送花給北檢檢察長王俊力，呼籲北檢當東廠，專辦在野不辦執政。北檢則是由政風室主任今出面婉拒贈花。羅智強因檢方調查他的罷免案公車廣告，羅直指投票日當天公車廣告、廣告看板都沒拆，賴清德總統也要抓。

台灣民眾黨秘書長周榆修、國民黨立委王鴻薇、羅智強委員、徐巧芯委員一同到北檢致送花束給檢察長王俊力，也提及王俊力遭暗網爆料涉及民進黨前秘書長林錫耀之不法關說事件，呼籲北檢勵精圖治，切莫自甘墮落，更不要道德淪喪，甘為政治施壓工具、當權者的打手。

徐巧芯贈送的花束上標語「洗心革面，改邪歸正」王鴻薇則為「北檢加油嗎？勿淪東廠變笑話」台灣民眾黨、黨團的花束則是寫上「彼獠閹黨，風行草偃，上有所好，下必甚焉。」

立委羅智強今強調「來北檢自首」花束上署名「反惡罷公車廣告刊登人羅智強自首」、「北檢莫當東廠，專辦在野不辦執政」。他表示，對柯文哲一再被關押、被檢方用「偵查大公開」的司法手段霸凌，罷免投票日結果25：0就會讓賴清德收手嗎？司法查水表、司法大清算、司法選擇性辦案，打擊在野黨沒停手。

羅智強說，7月31日檢方要求台北客運公司說明羅智強反罷免公車是誰出資，已列為刑事案件，公車廣告只有羅智強嗎？罷團也有公車廣告、還有抹紅王鴻薇的公車廣告，北檢有去查嗎？這是不是選擇性辦案？「今天司法淪落到甘為東廠，專門打擊在野黨，那麼多光電弊案、詐欺集團你不辦，你跑來查羅智強公車廣告的水表，檢察官真閒啊，了不起厲害，我現在自己送上門省得你麻煩，把我抓進去關，蔡適應、賴清德順便關一關。」

羅智強拿出手機出示他今日拍下的民進黨籍提名基隆市長參選人蔡適應3年前的公車競選廣告，強調此公車廣告今天還在路上跑。他說，公車廣告跑了3年，「你不只要抓蔡適應，賴清德也要抓呀」，過去台灣多年選舉文化，公車廣告或競選看板有檔期，沒辦法在投票日拆，投票日那天都會存在，總統投票日那天也是「北檢你說羅智強違法，可以呀，我自首，把我抓起來，土城看守所旁邊兩間房留給蔡適應、賴清德。」

台北地檢署政風室主任今出面處理，就相關訴求依公務員廉政倫理規範進行廉政登錄，並婉拒贈花。民眾黨立法院黨團主任陳智菡率隊遞花，但檢方婉拒，隨後陳智菡等人將花束放置在北檢門口。檢方指出，若花束未攜回，後續將依公務員廉政倫理規範予以轉贈公益團體或逕予銷毀。

針對公車廣告案，北檢指出，民眾告發7月26日投開票日當天，公車上張貼「不同意罷免」廣告，疑涉違反公職人員選舉罷免法，經民眾拍照後檢舉，檢方依程序分案辦理，且承辦檢察官為調查證據需要，依法向台北客運公司函調相關資料，以釐清事實，絕非所謂「查水表」云云，請外界勿過度揣測。

