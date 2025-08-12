快訊

朱立倫交棒意志堅 藍高層：支持者期待盧秀燕 可提前定一尊

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
台中市長盧秀燕（左）與國民黨主席朱立倫（右）。（本報資料照片）
台中市長盧秀燕傳出不參選國民黨主席朱立倫續任黨主席的呼聲漸高。不過，藍營高層今表示，依支持者的期待，仍是希望盧秀燕接任黨主席。據了解，朱立倫順利交棒的意志極為堅決，待823全力作戰後，將再度表達他這些年完成黨交付任務，全力支持下屆黨主席團結大家庭，「放心交棒，毫無懸念」。

藍營傳出，朱立倫連任機會不低，除了扛得起財務需求，加上其任內藍營拿下四都、成為國會最大黨，726反罷免也告捷，亦可穩定局勢；近盧人士也認同維持現況；823第二波罷免投票後，只要盧秀燕出面力挺朱立倫，朱續任的可能性再度升高。

藍營高層指出，朱立倫順利交棒的意志極為堅決，因此不會有朱連任機會增的可能，據了解，朱待823全力作戰之後，將再度表達他這些年完成黨交付任務，放心交棒，毫無懸念，全力支持下屆黨主席團結大家庭。

本報昨日評論「有一種苦，叫你不知道朱立倫的苦」，說明這幾年朱立倫力扛國民黨殘破的「大宅門」。該人士嘆，「有功無賞、打破要賠」，打輸責任、出錢統統都是黨主席，打贏則沒功勞、也沒有個人光榮，有錯一定是主席的錯。「這次朱自己決定不選，總沒有卡誰的問題了吧？」相信公道會還給朱立倫。

該人士透露朱立倫這些年苦撐之道，早已自覺「總教練不需要掌聲」，但此刻明星球員若能自行兼任總教練，也無扞格，更加順暢，對於想挑戰大位的明星球員，更可提前定於一尊，提早布局，也是好事。

據了解，國民黨726守住大罷免，面對民進黨排山倒海的攻擊，沒有一點掌聲留給出錢出力的黨主席，是朱堅決交棒的最後一根稻草。知情人士表示，這當然是一個關鍵轉折，但其實在更早，朱即心意已決，外界不必再揣測；也期盼盧秀燕符合支持者與外界期待，挾著勝利氣勢帶領黨向前行，至於過程中的紛擾只是短暫，朱團隊會全力協助平順交接。

朱立倫 黨主席 盧秀燕

