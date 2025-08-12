朱立倫交棒意志堅 藍高層：支持者期待盧秀燕 可提前定一尊

台中市長盧秀燕傳出不參選國民黨主席，朱立倫續任黨主席的呼聲漸高。不過，藍營高層今表示，依支持者的期待，仍是希望盧秀燕接任黨主席。據了解，朱立倫順利交棒的意志極為堅決，待823全力作戰後，將再度表達他這些年完成黨交付任務，全力支持下屆黨主席團結大家庭，「放心交棒，毫無懸念」。

藍營傳出，朱立倫連任機會不低，除了扛得起財務需求，加上其任內藍營拿下四都、成為國會最大黨，726反罷免也告捷，亦可穩定局勢；近盧人士也認同維持現況；823第二波罷免投票後，只要盧秀燕出面力挺朱立倫，朱續任的可能性再度升高。

藍營高層指出，朱立倫順利交棒的意志極為堅決，因此不會有朱連任機會增的可能，據了解，朱待823全力作戰之後，將再度表達他這些年完成黨交付任務，放心交棒，毫無懸念，全力支持下屆黨主席團結大家庭。

本報昨日評論「有一種苦，叫你不知道朱立倫的苦」，說明這幾年朱立倫力扛國民黨殘破的「大宅門」。該人士嘆，「有功無賞、打破要賠」，打輸責任、出錢統統都是黨主席，打贏則沒功勞、也沒有個人光榮，有錯一定是主席的錯。「這次朱自己決定不選，總沒有卡誰的問題了吧？」相信公道會還給朱立倫。

該人士透露朱立倫這些年苦撐之道，早已自覺「總教練不需要掌聲」，但此刻明星球員若能自行兼任總教練，也無扞格，更加順暢，對於想挑戰大位的明星球員，更可提前定於一尊，提早布局，也是好事。

據了解，國民黨726守住大罷免，面對民進黨排山倒海的攻擊，沒有一點掌聲留給出錢出力的黨主席，是朱堅決交棒的最後一根稻草。知情人士表示，這當然是一個關鍵轉折，但其實在更早，朱即心意已決，外界不必再揣測；也期盼盧秀燕符合支持者與外界期待，挾著勝利氣勢帶領黨向前行，至於過程中的紛擾只是短暫，朱團隊會全力協助平順交接。

