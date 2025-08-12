卓榮泰向國人致歉：強風豪雨三大不足 上天給考題

丹娜絲颱風及後續豪雨重創南台灣，行政院長卓榮泰今天向國人表達最大歉意；他坦言，政府面對強風豪雨的韌性不足、修復電訊破壞的速度不足，面對複合性及連續性災害的整合能力也不足，未來將以更強韌、更廣泛且快速的方式應對災害，盼立法院支持政院所提出的災後特別條例。

立法院會今邀卓榮泰率同相關部會首長列席，提出「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建」專案報告並備質詢。卓榮泰細數，丹娜絲颱風及豪雨對台造成4.3萬戶房屋損壞，電力、通訊、農業設施、道路與水利系統受到空前破壞，衝擊當地民眾的生活及民生經濟。

卓榮泰指出，災害期間，中央應變中心隨著層級開設，賴總統和他也數度前往嘉義、台南、高雄、屏東、彰化、雲林、高雄災區現勘，行政院並陸續核定災害專案協助事項、家園復原慰助金專案，另為迅速媒合工班，也提出上工獎勵金及媒合簽約 獎勵金等，同時成立前進指揮所整合資源。

他提到，行政院會7日亦通過丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別條例草案，感謝立法院長韓國瑜及朝野立委，以最快速度將特別條例草案逕付二讀，國會通過後也會用最快速度編定特別預算。

他說明，特別條例草案經費上限為560億元，採分期編列特別預算支應，經費來源得移用年度歲計賸餘或舉措債務，且為因救災重建的緊急需要，中央執行機關得報經行政院同意後，在第一項特別預算案未完成法定程序前，先行支付其一部分，政院將儘速公告災區範圍。

而條例中的重點復原項目，包含「農業設施」、「電力系統」、「電信系統及有線廣播電視系統」、「自來水、瓦斯及燃氣設施」、「家園及公共設施」、「水利設施」、「道路及交通」、「環境衛生復原」、「社會復原及產業促進」，並納入經中央執行機關認定有復原重建必要者。

「面對極端氣候，無論準備速度再怎麼快，很難百分百掌握。」卓榮泰坦言，政府面對強風豪雨的韌性不足，面對電力、電訊被破壞的修復速度不足，面對複合性、連續性災害的媒合整合能力不足，未來要用更強韌的力量、更快的速度、更廣的支持力道面對，這是他認為行政院內部應做到的。

卓榮泰表示，上天給了這項考題，政府與國人共同累積經驗，很榮幸得到國會支持及策進，在速度等各方面不及之處，很多立委及地方縣市議員給予很多意見，政府能適時導正各種的速度跟方向。

他說，行政院未來要做更安全的準備，也願意承擔未來的責任，他要為這次所有的不足向國人表示最大歉意，這不只是口頭上的表達，行政院會用具體行動回應社會，也會嚴謹、有效率執行特別預算，加速災後恢復工作，這是他心中最大的祈願。

