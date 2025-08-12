快訊

「駝背怪鳥」混進鄰居家跟鴨鴨一起玩 好奇一問直呼不得了：非常罕見

學者指賴清德失去讀賣、產經支持 小笠原：還有朝日新聞

想靠投資理財致富！八成八上班族曾投資 虧損獲利報酬率曝光

卓榮泰向國人致歉：強風豪雨三大不足 上天給考題

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
立法院上午舉行院會，邀請行政院院長卓榮泰進行專案報告並備質詢。記者曾學仁／攝影
立法院上午舉行院會，邀請行政院院長卓榮泰進行專案報告並備質詢。記者曾學仁／攝影

丹娜絲颱風及後續豪雨重創南台灣，行政院長卓榮泰今天向國人表達最大歉意；他坦言，政府面對強風豪雨的韌性不足、修復電訊破壞的速度不足，面對複合性及連續性災害的整合能力也不足，未來將以更強韌、更廣泛且快速的方式應對災害，盼立法院支持政院所提出的災後特別條例。

立法院會今邀卓榮泰率同相關部會首長列席，提出「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建」專案報告並備質詢。卓榮泰細數，丹娜絲颱風及豪雨對台造成4.3萬戶房屋損壞，電力、通訊、農業設施、道路與水利系統受到空前破壞，衝擊當地民眾的生活及民生經濟。

卓榮泰指出，災害期間，中央應變中心隨著層級開設，賴總統和他也數度前往嘉義、台南、高雄、屏東、彰化、雲林、高雄災區現勘，行政院並陸續核定災害專案協助事項、家園復原慰助金專案，另為迅速媒合工班，也提出上工獎勵金及媒合簽約 獎勵金等，同時成立前進指揮所整合資源。

他提到，行政院會7日亦通過丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別條例草案，感謝立法院長韓國瑜及朝野立委，以最快速度將特別條例草案逕付二讀，國會通過後也會用最快速度編定特別預算。

他說明，特別條例草案經費上限為560億元，採分期編列特別預算支應，經費來源得移用年度歲計賸餘或舉措債務，且為因救災重建的緊急需要，中央執行機關得報經行政院同意後，在第一項特別預算案未完成法定程序前，先行支付其一部分，政院將儘速公告災區範圍。

而條例中的重點復原項目，包含「農業設施」、「電力系統」、「電信系統及有線廣播電視系統」、「自來水、瓦斯及燃氣設施」、「家園及公共設施」、「水利設施」、「道路及交通」、「環境衛生復原」、「社會復原及產業促進」，並納入經中央執行機關認定有復原重建必要者。

「面對極端氣候，無論準備速度再怎麼快，很難百分百掌握。」卓榮泰坦言，政府面對強風豪雨的韌性不足，面對電力、電訊被破壞的修復速度不足，面對複合性、連續性災害的媒合整合能力不足，未來要用更強韌的力量、更快的速度、更廣的支持力道面對，這是他認為行政院內部應做到的。

卓榮泰表示，上天給了這項考題，政府與國人共同累積經驗，很榮幸得到國會支持及策進，在速度等各方面不及之處，很多立委及地方縣市議員給予很多意見，政府能適時導正各種的速度跟方向。

他說，行政院未來要做更安全的準備，也願意承擔未來的責任，他要為這次所有的不足向國人表示最大歉意，這不只是口頭上的表達，行政院會用具體行動回應社會，也會嚴謹、有效率執行特別預算，加速災後恢復工作，這是他心中最大的祈願。

豪雨 行政院 丹娜絲颱風

延伸閱讀

立委籲歸還中小企業未退關稅 卓榮泰：政府絕對支持

卓揆：明年中央總預算受財畫法影響 將舉債編列填補空缺

4月就提過關稅疊加挨批是卸責 卓揆：未再三強調有關單位深刻檢討

稱劉世芳承認中華人民共和國有依據 卓榮泰：互相正視存在有助和平

相關新聞

昨表態參選新北市長 黃國昌上午拜會蔣萬安將談這「議題」

民眾黨主席黃國昌上午將率台北市議會民眾黨團，前往台北市府市政大樓11樓市長貴賓室，拜會台北市長蔣萬安。這場會議雖然主要是...

「想老公、淨身」周刊揭林岱樺與住持釋煌智曖昧訊息 曝寺內還有專用房

民進黨立委林岱樺因涉嫌詐領助理費遭起訴，案件進入法院審理後，《鏡週刊》掌握卷證資料，揭露她與高雄通法寺住持釋煌智來往密切，不僅在公務上互動頻繁，私下關係亦「超乎一般交情」，甚至在手機訊息中還出現「想老公」、「愛您的小女子」、「現要淨身」等曖昧文字，引發關注。針對報導，林岱樺也發出聲明表示，這是「對女性政治工作者進行羞辱式的人格毀滅戰」。

民調／54%不滿意賴清德 台南也不滿意大於滿意

台灣民意基金會今天公布最新民調，對於賴清德總統施政表現，僅33%民眾認同、54%民眾不認同，滿意度大跌、不滿意度大幅增加...

南投「小鋼砲」曾琮愷病逝 WHA為台灣發聲8年身影永留街頭

外號「小鋼砲」、民進黨南投縣黨部前執行長曾琮愷，因蜂窩性組織炎併發重症，住院期間情況急轉直下，必須仰賴葉克膜維生，仍不敵...

南韓官員批我代表團傲慢無禮 黃國昌轟外交失格誰下台？

有關南韓真相和解委員會主委朴宣映點名，我國官員臨時取消會談「傲慢無禮形象深留心中」。民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天表示，...

卓榮泰向國人致歉：強風豪雨三大不足 上天給考題

丹娜絲颱風及後續豪雨重創南台灣，行政院長卓榮泰今天向國人表達最大歉意；他坦言，政府面對強風豪雨的韌性不足、修復電訊破壞的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。