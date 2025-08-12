昨表態參選新北市長 黃國昌上午拜會蔣萬安將談這「議題」

民眾黨主席黃國昌上午將率台北市議會民眾黨團，前往台北市府市政大樓11樓市長貴賓室，拜會台北市長蔣萬安。這場會議雖然主要是談823民眾黨發起的核三延役公投，以及823藍委的罷免，雙方進一步合作，但因黃國昌昨天表態參選新北市長，這場會議格外受到關注。

黃國昌昨天上午接受網路節目「誰來早餐」專訪，談及有意投入2026年新北市長選舉，希望讓自己成為最好的選項，喊話在野陣營共推最強候選人；另外， 核三公投和罷免案也漸進入倒數階段。

據指出，這場會議由民眾黨中央與北市府幕僚商談後敲定時間，確認蔣萬安市長行程可配合，由黃國昌率台北市黨部代理主委周榆修，以及台北市議會民眾黨團議會拜會蔣萬安。上午11時先由蔣萬安開場致詞，再由黃國昌致詞，雙方贈禮合影後閉門會議。

民眾黨地方人士分析，其實這場拜會頗「禮尚往來」之意。之前726大罷免，台北市議長兼代理市黨部主委戴錫欽也曾經親自拜會黃國昌，希望藍白合反惡罷，這次823核三延延役公投，由民眾黨發起，加上7藍委罷免案，雙方當然進一步合作。

商品推薦