過半台東民眾反對設置風機 黃建賓：要求業者立刻停止開發

國民黨台東縣立委黃建賓今與國民黨立委吳宗憲、鄭天財、無黨籍立委高金素梅等舉行記者會，指出風電業者不顧地方強烈反對，持續在東海岸推動風電開發，並將於今晚舉辦說明會。黃建賓展示民調，表示過半鄉親「反對東海岸設置風電機」，要求中央主管機關經濟部、環境部不該再當個旁觀者，必須立刻要求業者停止一切開發進程。

由台亞風能公司主導，在台東推動的「東成」、「東風」兩項陸域風力發電計畫，規畫在成功鎮、長濱鄉、太麻里鄉、大武鄉及達仁鄉設置58部大型風力發電機，引發地方強烈反彈，擔憂衝擊在地生態、居民生活及原住民傳統部落。

黃建賓指出，風機位置就在台灣最美麗的台9及台11線海岸線上，萬一插滿大型風機，未來台灣面向太平洋的第一排，將不再是國際知名的絕美海景，而是一整排的大型人造風扇，所有台東人的共同記憶將被摧毀，沿線豐富生態系也會因風機受到嚴重威脅，風機的低頻噪音更可能影響居民健康與生活，甚至對原住民傳統領域造成衝擊。

黃建賓表示，針對東海岸風電，行政院長卓榮泰承諾嚴格審查，經濟部長郭智輝也說「地方不同意，中央不可能同意」；有心人士持續放話「台東風電是假議題」，業者又選在726罷免一結束立刻發布公文，將於今晚舉行環境影響說明書編擬階段公開會議，證明東海岸風電開發從沒有停止，還在偷偷進行，甚至連宜蘭也打算插旗。

黃建賓表示，根據全國公信力民調公司所做民調，高達50.7%的台東民眾不支持在台東沿海設風電，支持者僅有24.2%，其中大武鄉多達74.9%民眾反風電，成功鎮高達77.2%，長濱鄉更高達80.7%，民調證明多數台東人反對風電破壞海岸線，立即停止才是民意所歸。要求能源主管機關經濟部及環評主管機關環境部，不能只有嘴巴說說甚至被動等待，應立刻要求業者停止毫無共識又破壞環境的風電開發，不該再推動任何開發進程，並撤回開發案。

吳宗憲指出，台亞風能除了推動台東風電開發，又打算在宜蘭推動「宜風陸域風力發電計畫」，在五結鄉、蘇澳鎮沿海陸域畫14部風力發電機，500公尺設一部、長度達7公里。該區域不僅涵蓋蘭陽溪口水鳥保護區，更緊鄰生態敏感的52甲濕地，是國家級重要濕地，只要施工下去，將破壞完整濕地生態系，更對地方景觀、居民健康構成衝擊，對於宜蘭傷害一去不復返，台東反風電，宜蘭也不要，共同捍衛東部蔚藍海岸。

吳宗憲也提到，負責推動東海岸風電開發的東成電力其聯絡電話及地址與崇越子公司「光宇」一致，郭智輝就是崇越的創辦人，家族成員及投資公司合計持有崇越股票市值逾21億元，經濟部為台電目的事業主管機關，郭智輝又身為經濟部長，難道沒有違反公職人員利益衝突迴避法？對於相關爭議郭智輝至今神隱不回。

高金素梅表示強烈反對未有效益的風電設置，呼籲各級政府及廠商進行任何開發，只要涉及原住民傳統領域、部落，請務必遵循「原住民族基本法」，並落實「原住民族諮商同意權」，她會跟族人站在同一戰線。

鄭天財表示，位於台東縣長濱鄉的七個阿美族部落頭目與部落主席，先前已共同簽署發表聯合聲明，呼籲政府與業者立即停止並撤回開發案，停止一切未經部落同意的行動。代表當地族人們已經有高度共識，反對風力發電破壞生活環境及傳統領域，族人們更提到，有人接到開發業者私下探詢，這樣既不公開也不透明。業者不該透過私下協商影響部落的集體意志，造成族人之間的分化，他完全支持當地部落的四大訴求。

商品推薦