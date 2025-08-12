快訊

「駝背怪鳥」混進鄰居家跟鴨鴨一起玩 好奇一問直呼不得了：非常罕見

學者指賴清德失去讀賣、產經支持 小笠原：還有朝日新聞

想靠投資理財致富！八成八上班族曾投資 虧損獲利報酬率曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

南投「小鋼砲」曾琮愷病逝 WHA為台灣發聲8年身影永留街頭

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
曾琮愷(左)個性認真敢拚，蔡培慧參選時，曾琮愷熱心助選。圖／翻攝蔡培慧臉書
曾琮愷(左)個性認真敢拚，蔡培慧參選時，曾琮愷熱心助選。圖／翻攝蔡培慧臉書

外號「小鋼砲」、民進黨南投縣黨部前執行長曾琮愷，因蜂窩性組織炎併發重症，住院期間情況急轉直下，必須仰賴葉克膜維生，仍不敵病魔，於11日晚間辭世，享年45歲。

曾琮愷長年活躍於公共事務，2016年起連續8年參加瑞士日內瓦世界衛生組織（WHO)宣達團，在世界衛生大會為台灣發聲，行程中不畏風雨，甚至在街頭手舉標語，向世界介紹台灣。他敢言敢衝，無論擔任縣黨部執行長、立委駐區主任，或協助選戰，他都衝在第一線。

立委蔡培慧回憶，曾琮愷誠懇、熱心、充滿正義感。選舉期間，他與妻子洪子綾總是最早到、最後離開，選舉期間遭遇抹黑、攻擊，即使最終獲得清白，也從未為自己辯解，只相信「用心做事會感動鄉親」。擔任駐區主任時，他經常攜筆電到長輩與新住民家中，耐心協助申請租金補貼，細心服務深獲好評。

2019年，他與洪子綾在啟程參與WHO及聯合國宣達團前登記結婚，婚後攜手參與各種倡議活動，夫妻倆並肩站上街頭，夫唱婦隨。近期南投的罷免行動中，他們依舊並肩作戰。

病重期間，洪子綾一天內三度在社群發文，懇請各界為丈夫集氣，令親友不忍。噩耗傳出後，中部多位議員與立委紛紛在臉書發文悼念，不捨他英年早逝。

熟識的朋友說，曾琮愷身上總有一股衝勁與傻勁，遇到困難從不退縮。他相信台灣的聲音應該被國際聽見，也相信基層的需求應該被傾聽。如今人雖離去，許多人仍記得他在街頭揮汗、在選戰現場穿梭的身影，以及那句掛在嘴邊的信念「做對的事，就算辛苦也值得。」

曾琮愷(左)個性認真敢拚，蔡培慧參選時，曾琮愷是最熱心的助選伙伴。圖／翻攝蔡培慧臉書
曾琮愷(左)個性認真敢拚，蔡培慧參選時，曾琮愷是最熱心的助選伙伴。圖／翻攝蔡培慧臉書
曾琮愷（右一）連續八年參加世界衛生大會，為台灣權益發聲。圖／翻攝曾琮愷臉書
曾琮愷（右一）連續八年參加世界衛生大會，為台灣權益發聲。圖／翻攝曾琮愷臉書
曾琮愷（左）連續八年參加世界衛生大會，為台灣權益發聲。圖／翻攝曾琮愷臉書
曾琮愷（左）連續八年參加世界衛生大會，為台灣權益發聲。圖／翻攝曾琮愷臉書

南投縣 曾琮愷

延伸閱讀

反對核三延役公投 民進黨宜蘭縣黨部：今日重啟核三、明日重啟核四

劉世芳要求李貞秀放棄外國籍才能遞補立委 黃國昌批劉：民進黨打手

「不排除藍白合」黃國昌表態選新北 新北藍黨部點出時機點

亞洲錦蛙夜鳴擾人 南投官民合作組「除蛙小隊」

相關新聞

昨表態參選新北市長 黃國昌上午拜會蔣萬安將談這「議題」

民眾黨主席黃國昌上午將率台北市議會民眾黨團，前往台北市府市政大樓11樓市長貴賓室，拜會台北市長蔣萬安。這場會議雖然主要是...

「想老公、淨身」周刊揭林岱樺與住持釋煌智曖昧訊息 曝寺內還有專用房

民進黨立委林岱樺因涉嫌詐領助理費遭起訴，案件進入法院審理後，《鏡週刊》掌握卷證資料，揭露她與高雄通法寺住持釋煌智來往密切，不僅在公務上互動頻繁，私下關係亦「超乎一般交情」，甚至在手機訊息中還出現「想老公」、「愛您的小女子」、「現要淨身」等曖昧文字，引發關注。針對報導，林岱樺也發出聲明表示，這是「對女性政治工作者進行羞辱式的人格毀滅戰」。

民調／54%不滿意賴清德 台南也不滿意大於滿意

台灣民意基金會今天公布最新民調，對於賴清德總統施政表現，僅33%民眾認同、54%民眾不認同，滿意度大跌、不滿意度大幅增加...

南投「小鋼砲」曾琮愷病逝 WHA為台灣發聲8年身影永留街頭

外號「小鋼砲」、民進黨南投縣黨部前執行長曾琮愷，因蜂窩性組織炎併發重症，住院期間情況急轉直下，必須仰賴葉克膜維生，仍不敵...

南韓官員批我代表團傲慢無禮 黃國昌轟外交失格誰下台？

有關南韓真相和解委員會主委朴宣映點名，我國官員臨時取消會談「傲慢無禮形象深留心中」。民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天表示，...

卓榮泰向國人致歉：強風豪雨三大不足 上天給考題

丹娜絲颱風及後續豪雨重創南台灣，行政院長卓榮泰今天向國人表達最大歉意；他坦言，政府面對強風豪雨的韌性不足、修復電訊破壞的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。