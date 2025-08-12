南投「小鋼砲」曾琮愷病逝 WHA為台灣發聲8年身影永留街頭
外號「小鋼砲」、民進黨南投縣黨部前執行長曾琮愷，因蜂窩性組織炎併發重症，住院期間情況急轉直下，必須仰賴葉克膜維生，仍不敵病魔，於11日晚間辭世，享年45歲。
曾琮愷長年活躍於公共事務，2016年起連續8年參加瑞士日內瓦世界衛生組織（WHO)宣達團，在世界衛生大會為台灣發聲，行程中不畏風雨，甚至在街頭手舉標語，向世界介紹台灣。他敢言敢衝，無論擔任縣黨部執行長、立委駐區主任，或協助選戰，他都衝在第一線。
立委蔡培慧回憶，曾琮愷誠懇、熱心、充滿正義感。選舉期間，他與妻子洪子綾總是最早到、最後離開，選舉期間遭遇抹黑、攻擊，即使最終獲得清白，也從未為自己辯解，只相信「用心做事會感動鄉親」。擔任駐區主任時，他經常攜筆電到長輩與新住民家中，耐心協助申請租金補貼，細心服務深獲好評。
2019年，他與洪子綾在啟程參與WHO及聯合國宣達團前登記結婚，婚後攜手參與各種倡議活動，夫妻倆並肩站上街頭，夫唱婦隨。近期南投的罷免行動中，他們依舊並肩作戰。
病重期間，洪子綾一天內三度在社群發文，懇請各界為丈夫集氣，令親友不忍。噩耗傳出後，中部多位議員與立委紛紛在臉書發文悼念，不捨他英年早逝。
熟識的朋友說，曾琮愷身上總有一股衝勁與傻勁，遇到困難從不退縮。他相信台灣的聲音應該被國際聽見，也相信基層的需求應該被傾聽。如今人雖離去，許多人仍記得他在街頭揮汗、在選戰現場穿梭的身影，以及那句掛在嘴邊的信念「做對的事，就算辛苦也值得。」
