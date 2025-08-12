稱劉世芳承認中華人民共和國有依據 卓榮泰：互相正視存在有助和平

內政部長劉世芳昨天宣稱站在中華民國政府角度「我們是承認中華人民共和國的」，引發在野黨批評。行政院長卓榮泰今天表示，如果中華人民共和國與中華民國能夠互相正視事實存在，有助於未來促進和平方式的演進，也會以中華民國憲法為依據。劉世芳則說，內政部是依法行政，她更強調，維持現狀是台灣最大的共識。

民眾黨定調維持不分區立委兩年條款，外界關注陸配李貞秀能否遞補民眾黨不分區立委？內政部長劉世芳昨表示，依照「國籍法」，就職一年內須放棄外國籍；劉世芳還說，政府立場是「承認中華人民共和國的」。此話一出引發外界質疑，馬英九基金會執行長蕭旭岑抨擊，違憲的言論已經不配當部長。

行政院長卓榮泰今天受訪表示，台灣身在地緣政治第一線，對於台海、兩岸關係及印太和平，都應以更積極的方式處理，如果北京、台北雙方，中華人民共和國與中華民國能夠互相正視事實存在、法律對等，有助於未來促進和平方式的演進，部長談話有其依據，兩岸雙邊共同依據，「我們會以中華民國憲法為依據」。

劉世芳今天在立法院解釋，維持現狀是台灣最大的共識，內政部是依法行政，也就是外國人、包括中國人擔任台灣的公職要放棄外國國籍。如果放棄中國國籍經過海基會承認，那麼政府就會承認是有效力的公文書。

劉世芳強調，國籍法從2001年修正到現在都沒有變動過，希望台灣的公民都能按照國籍法的限制，如果服公職時就要對單一國家也就是中華民國效忠。

媒體追問這說法究竟是劉世芳個人的見解還是政府的政策？以及蕭旭岑抨擊她應下台，劉世芳僅回應「個別的評論就不講了。」

