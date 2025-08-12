快訊

「駝背怪鳥」混進鄰居家跟鴨鴨一起玩 好奇一問直呼不得了：非常罕見

學者指賴清德失去讀賣、產經支持 小笠原：還有朝日新聞

想靠投資理財致富！八成八上班族曾投資 虧損獲利報酬率曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

稱劉世芳承認中華人民共和國有依據 卓榮泰：互相正視存在有助和平

聯合報／ 記者李人岳黃婉婷／台北即時報導
內政部長劉世芳。圖／聯合報系資料照
內政部長劉世芳。圖／聯合報系資料照

內政部長劉世芳昨天宣稱站在中華民國政府角度「我們是承認中華人民共和國的」，引發在野黨批評。行政院長卓榮泰今天表示，如果中華人民共和國與中華民國能夠互相正視事實存在，有助於未來促進和平方式的演進，也會以中華民國憲法為依據。劉世芳則說，內政部是依法行政，她更強調，維持現狀是台灣最大的共識。

民眾黨定調維持不分區立委兩年條款，外界關注陸配李貞秀能否遞補民眾黨不分區立委？內政部長劉世芳昨表示，依照「國籍法」，就職一年內須放棄外國籍；劉世芳還說，政府立場是「承認中華人民共和國的」。此話一出引發外界質疑，馬英九基金會執行長蕭旭岑抨擊，違憲的言論已經不配當部長。

行政院長卓榮泰今天受訪表示，台灣身在地緣政治第一線，對於台海、兩岸關係及印太和平，都應以更積極的方式處理，如果北京、台北雙方，中華人民共和國與中華民國能夠互相正視事實存在、法律對等，有助於未來促進和平方式的演進，部長談話有其依據，兩岸雙邊共同依據，「我們會以中華民國憲法為依據」。

劉世芳今天在立法院解釋，維持現狀是台灣最大的共識，內政部是依法行政，也就是外國人、包括中國人擔任台灣的公職要放棄外國國籍。如果放棄中國國籍經過海基會承認，那麼政府就會承認是有效力的公文書。

劉世芳強調，國籍法從2001年修正到現在都沒有變動過，希望台灣的公民都能按照國籍法的限制，如果服公職時就要對單一國家也就是中華民國效忠。

媒體追問這說法究竟是劉世芳個人的見解還是政府的政策？以及蕭旭岑抨擊她應下台，劉世芳僅回應「個別的評論就不講了。」

國籍 劉世芳 卓榮泰 中華民國憲法

延伸閱讀

卓榮泰指關稅「20%+N」非失言 但深刻檢討未以此論述

滿意度下跌促內閣改組？卓榮泰：必要時處理重要人事

內閣不滿意高於滿意二倍 卓榮泰：必要時處理重要人事

卓榮泰澄清關稅20%+N非失言 明年總預算將舉債因應

相關新聞

昨表態參選新北市長 黃國昌上午拜會蔣萬安將談這「議題」

民眾黨主席黃國昌上午將率台北市議會民眾黨團，前往台北市府市政大樓11樓市長貴賓室，拜會台北市長蔣萬安。這場會議雖然主要是...

「想老公、淨身」周刊揭林岱樺與住持釋煌智曖昧訊息 曝寺內還有專用房

民進黨立委林岱樺因涉嫌詐領助理費遭起訴，案件進入法院審理後，《鏡週刊》掌握卷證資料，揭露她與高雄通法寺住持釋煌智來往密切，不僅在公務上互動頻繁，私下關係亦「超乎一般交情」，甚至在手機訊息中還出現「想老公」、「愛您的小女子」、「現要淨身」等曖昧文字，引發關注。針對報導，林岱樺也發出聲明表示，這是「對女性政治工作者進行羞辱式的人格毀滅戰」。

民調／54%不滿意賴清德 台南也不滿意大於滿意

台灣民意基金會今天公布最新民調，對於賴清德總統施政表現，僅33%民眾認同、54%民眾不認同，滿意度大跌、不滿意度大幅增加...

南投「小鋼砲」曾琮愷病逝 WHA為台灣發聲8年身影永留街頭

外號「小鋼砲」、民進黨南投縣黨部前執行長曾琮愷，因蜂窩性組織炎併發重症，住院期間情況急轉直下，必須仰賴葉克膜維生，仍不敵...

南韓官員批我代表團傲慢無禮 黃國昌轟外交失格誰下台？

有關南韓真相和解委員會主委朴宣映點名，我國官員臨時取消會談「傲慢無禮形象深留心中」。民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天表示，...

卓榮泰向國人致歉：強風豪雨三大不足 上天給考題

丹娜絲颱風及後續豪雨重創南台灣，行政院長卓榮泰今天向國人表達最大歉意；他坦言，政府面對強風豪雨的韌性不足、修復電訊破壞的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。