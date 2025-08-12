影／力阻風電插滿東海岸 立委曝民調要求中央勒令停止

綠能亂象叢生，台東縣立委黃建賓今邀集立委吳宗憲、高金素梅、鄭天財舉行記者會，揭露風電業者不顧地方強烈反對，持續在台灣最美麗的東海岸推動風電開發，並將於今晚舉辦說明會。黃建賓也揭露民調，過半鄉親「反對東海岸設置風電機，並要求中央主管機關經濟部、環境部不該再當個旁觀者，必須立刻要求業者停止一切開發進程。

由台亞風能公司主導，在台東推動的「東成」、「東風」兩項陸域風力發電計畫、規畫在成功鎮、長濱鄉、太麻里鄉、大武鄉及達仁鄉設置58部大型風力發電機，引發地方強烈反彈，擔憂衝擊在地生態、居民生活及原住民傳統部落。黃建賓指出，風機位置就在台灣最美麗的台9及台11線海岸線上，萬一插滿大型風機，未來台灣面向太平洋的第一排，將不再是國際知名的絕美海景，而是整排的大型人造風扇，所有台東人的共同記憶將被摧毀，沿線豐富生態系也因風機受到嚴重威脅，風機的低頻噪音更可能影響居民健康與生活，對原住民傳統領域造成衝擊。

黃建賓表示，台東縣府已表示「不支持未經共識之陸域風力開發案」，透過多次質詢、會議，甚至發起連署，強力要求中央阻止東海岸風電，行政院長卓榮泰承諾嚴格審查，經濟部長郭智輝也說地方不同意，中央不可能同意，然而卻有有心人士持續放話「台東風電是假議題」，業者又選在726罷免結束立刻發布公文，將於今晚舉行環境影響說明書編擬階段公開會議，證明東海岸風電開發從沒有停止，還在偷偷進行，甚至連宜蘭也打算插旗。

黃建賓表示，根據全國公信力民調公司所做民調，高達50.7%的台東民眾不支持在台東沿海設風電，支持者僅有24.2%，其中大武鄉多達74.9%民眾反風電，成功鎮也高達77.2%，長濱鄉更高達 80.7%，民調證明多數台東人反對風電破壞海岸線，立即停止才是民意所歸。黃建賓並要求能源主管機關經濟部及環評主管機關環境部，不能只有嘴巴說說甚至被動等待，應立刻要求業者停止毫無共識又破壞環境的風電開發，不該再推動任何開發進程，並撤回開發案。 綠能亂象叢生，台東縣立委黃建賓（左二）今邀集立委吳宗憲（右二）、高金素梅（左）、鄭天財（右）舉行記者會，揭露風電業者不顧地方強烈反對，持續在台灣最美麗的東海岸推動風電開發，並將於今晚舉辦說明會。黃建賓要求中央主關機關經濟部、環境部不該再當個旁觀者，必須立刻要求業者停止一切開發進程。記者邱德祥／攝影

