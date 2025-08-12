【重磅快評】不選黨主席的盧秀燕 從朱立倫身上看到教訓了嗎？

823第二波大罷免綁核三延役公投在即，卻傳出台中市長盧秀燕考慮「不選黨主席」的消息。從論述的完整性來看，此訊息應非空穴來風。但問題是，此時釋出不選黨主席的訊息，對盧秀燕乃至整個國民黨，到底是利大於弊，還是弊大於利？答案恐怕是否定的。

雖然目前僅是台中市長，但盧秀燕被視為是國民黨挑戰2028總統大選的主要人選，已無疑義。對於此時是否應該出來參選黨主席，國民黨內始終有兩派看法：其一，是為求總統被提名人和黨務齊心，盧秀燕應該出來承擔黨主席職位；其二，是國民黨主席工作繁雜且易引爭議，又必須承擔募款任務，且盧秀燕的台中市長尚未卸任，如果此時出來接任黨主席，恐怕會成為眾矢之的，甚至提早損耗，殃及國民黨2028的總統、立委布局。

平心而論，這兩種看法都有一定的道理。但嚴格來說，「大罷免」還沒有完全完結，8月23日結果如何，尚無定論。此時此刻，國民黨都應該把全部心力放在打好眼前這一仗，而不是在黨主席選舉上。這也是國民黨中央自一開始，就把主席選舉的時程，訂在9月的主要理由。

而盧秀燕陣營提出「考慮不選」黨主席的理由，雖然都有討論空間，也或許是盧秀燕個人主觀看法。但任何一個重要職位，爭與不爭，要考慮的始終不是「個人看法」，而是必須從大局著眼。如果「大局」真的需要盧秀燕出來承擔，那麼「個人」縱有千百個正當理由，也會被當成逃避的藉口，對自己反而是傷害。

而這樣的思考邏輯，也不免令人想起如今成國民黨「出氣筒」的黨主席朱立倫。時間拉回到2014年，朱立倫仍是國民黨的「明日之星」，且是2016年參選總統的重要棋子。但在九合一選戰慘敗、馬英九辭任黨主席後，朱立倫雖接任國民黨主席，卻堅持「做好做滿」，避選2016年的總統選戰；而後才引出一連串「挺柱」、「換柱」、國民黨慘敗的風波，國民黨也由此從執政跌落谷底。

2020年國民黨總統、立委選戰再敗，黨主席吳敦義請辭。當時藍營不少人也冀望朱立倫再出來參選，但朱立倫卻還是避戰。這兩次該承擔而未承擔的經歷，深深烙印在藍營支持者的心中。這恐怕也是儘管朱立倫擔任黨主席後，帶領國民黨打的選戰勝多敗少，但仍不見容於藍營選民，以致與總統大位絕緣的主要原因。

如今的盧秀燕，看起來思考邏輯也十分類似。此時釋出「考慮不選」訊息，不無「先講先贏」味道。但現在不選，不代表不選，盧秀燕「承擔」的時間點可能是在明年九合一選戰之後，屆時盧秀燕已卸任，就無「提前烙跑」問題。只是「大位不以智取」，如果真的對大位有想望，一再算計，只是讓人失望與看破手腳。

