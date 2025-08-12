快訊

民調／54%不滿意賴清德 台南也不滿意大於滿意

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
台灣民意基金會今天公布最新民調顯示，賴清德總統職務贊同度大跌。圖／聯合報系資料照片
台灣民意基金會今天公布最新民調顯示，賴清德總統職務贊同度大跌。圖／聯合報系資料照片

台灣民意基金會今天公布最新民調，對於賴清德總統施政表現，僅33%民眾認同、54%民眾不認同，滿意度大跌、不滿意度大幅增加，連深綠地區台南市，都呈現不滿意度高於滿意度。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，賴總統聲望空前重挫，流失超過300萬人支持，儼然是失去民心的開端。

民調詢問，「賴清德總統上任已一年多，一般說來，您贊同或不贊同他處理國家大事的方式，包括重要人事安排與政策？」結果顯示，8.5%非常贊同，24.8%還算贊同，24.5%不太贊同，29.9%一點也不贊同，9.5%沒意見，2.8%不知道、拒答。和上個月相比，總統職務表現贊同率下滑9.6個百分點，不贊同率上升9.9個百分點。

交叉分析顯示，賴總統職務贊同度在各縣市都大跌，沒有一個地方有過半多數贊同或支持。台北市三成五贊同，五成五不贊同；新北市三成贊同，五成六不贊同；桃園市二成四贊同，六成二不贊同；台中市二成八贊同，六成一不贊同；台南市三成六贊同，四成三不贊同；高雄市四成五贊同，四成六不贊同。

游盈隆表示，賴清德總統聲望8月重挫9.6個百分點，如果再加上7月聲望重挫5.8個百分點，就是15.4個百分點。一個百分點約等於19.5萬人，15.4個百分點等於流失超過300萬人支持，大罷免無疑是單一最重要因素，尤其是726大罷免大槓龜震驚全國，賴總統某個意義上成為大罷免的替罪羔羊，成為社會大眾歸罪的對象之一。

游盈隆指出，除了大罷免大失敗之外，最近還有不少重大內外因素可能傷害總統聲望，包括美國對台新關稅20%等相關問題；丹娜絲南部水災後續處理失當；卓內閣已連續5個月施政表現出現赤字，且閣員風波不斷，包括全民發放一萬元爭議等；對美外交出現波折，過境紐約未獲同意；柯文哲司法案件爭議；始終無法解決與在野黨合作的問題，政局動盪等。

該民調由山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。訪問期間是8月4到6日；對象以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣，市話70%，手機30%。有效樣本1079人，市話757人，手機322人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。

