影／遭週刊影射與住持超乎一般交情 林岱樺：羞辱式的人格毀滅

民進黨立委林岱樺因涉嫌詐領助理費遭起訴，案件進入法院審理後，《鏡週刊》掌握卷證資料，揭露她與高雄通法寺住持釋煌智來往密切，不僅在公務上互動頻繁，私下關係亦「超乎一般交情」，甚至在手機訊息中還出現「想老公」、「愛您的小女子」、「現要淨身」等曖昧文字，引發關注。針對報導，林岱樺也發出聲明表示，這是「對女性政治工作者進行羞辱式的人格毀滅戰」。

2025-08-12 10:14