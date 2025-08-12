聽新聞
0:00 / 0:00
影／遭週刊影射與住持超乎一般交情 林岱樺：羞辱式的人格毀滅
民進黨立委林岱樺涉嫌詐領助理費遭起訴，又遭鏡週刊報導與住持超乎一般人交情，林岱樺上午舉行記者會表示，特定媒體以不明的資料對女性工作者、善良的修行人進行羞辱式的人格毀滅，企圖獲取政治利益，給予嚴厲譴責，發言最後還舉起手來喊戰到底。
林岱樺表示，高雄的未來由高雄市民決定，還是由暗黑的力量操盤，這是我們必須深思的問題，為什麼這一年來林岱樺的民調上升，暗黑勢力就結合檢調出手，這是社會共同質疑的焦點，這一年來對自己的攻擊只有多沒有少，特別這半年來打擊，只有增沒有減，林岱樺的民調只有高沒有低，市民自有公道，公道自在人心。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言