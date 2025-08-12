快訊

「想老公、淨身」周刊揭林岱樺與住持釋煌智曖昧訊息 曝寺內還有專用房

聯合新聞網／ 綜合報導
周刊爆料指民進黨立委林岱樺（右圖）與通法寺住持釋煌智（左圖），私下關係「超乎一般交情」。林岱樺發出聲明駁斥，怒轟是對女性政治工作者人格毀滅戰，應予嚴厲譴責。圖／聯合報系資料照片
周刊爆料指民進黨立委林岱樺（右圖）與通法寺住持釋煌智（左圖），私下關係「超乎一般交情」。林岱樺發出聲明駁斥，怒轟是對女性政治工作者人格毀滅戰，應予嚴厲譴責。圖／聯合報系資料照片

民進黨立委林岱樺因涉嫌詐領助理費遭起訴，案件進入法院審理後，《鏡週刊》掌握卷證資料，揭露她與高雄通法寺住持釋煌智來往密切，不僅在公務上互動頻繁，私下關係亦「超乎一般交情」，甚至在手機訊息中還出現「想老公」、「愛您的小女子」、「現要淨身」等曖昧文字，引發關注。針對報導，林岱樺也發出聲明表示，這是「對女性政治工作者進行羞辱式的人格毀滅戰」。

根據《鏡週刊》報導，檢調查扣的林岱樺團隊請款單，除「委員簽核」外，另設有「師父簽核」欄，例如去年1月7日一筆10萬元高雄市長參選人活動部經費，不僅由林簽名，釋煌智也簽下「煌智」。另外，還有多名助理證稱，辦公室人事聘用也須經釋同意，甚至由林親自帶員工去見釋煌智面談。

檢調也發現，釋煌智於2020年貸款2億元購買高雄仁武區1100多坪土地，租給林岱樺作為服務處，而貸款的連帶保證人正是林。卷證亦顯示，通法寺5樓設有一間女性專用房間，裝潢經過設計、具獨立衛浴，抽屜內有女性內衣褲，桌上有印有林岱樺名字的便條紙。釋煌智向檢調供稱，林來寺時會安排她住此房。

林與釋兩人除公務牽連外，在私下訊息中，林岱樺曾傳訊「親愛的老公」、「今天想老公」、「愛您的小女子」、「現要淨身」等曖昧文字，還會與釋分享自己的穿搭，傳訊「今日北上立院服裝Olivo品牌」、「請問大人，覺得小女子的新背心穿起來如何？」今年2月19日，林將特助轉來的訊息轉給釋，提到立委邱議瑩私下拜訪黨代表的行程，顯示雙方在公事及私事上經常互通有無。

針對周刊爆料，林岱樺12日透過辦公室發三點聲明駁斥：

一、起訴事實與媒體爆料毫無關連，這是特定暗黑勢力結合檢調與媒體，以不明的資料，對女性政治工作者進行羞辱式的人格毀滅戰，既惡質且兇狠，應予嚴厲譴責。

二、雖然遭受億百千劫，林岱樺為捍衛女性政治工作者的尊嚴，絕對與暗黑勢力奮戰到底，堅持走高雄的路，做一個清白傲骨的高雄女兒。

三、特定媒體爆料，與起訴事實無關之不明資訊，將使偵查不公開的司法程序正義，受到社會高度質疑。

