「想老公、淨身」周刊揭林岱樺與住持釋煌智曖昧訊息 曝寺內還有專用房
民進黨立委林岱樺因涉嫌詐領助理費遭起訴，案件進入法院審理後，《鏡週刊》掌握卷證資料，揭露她與高雄通法寺住持釋煌智來往密切，不僅在公務上互動頻繁，私下關係亦「超乎一般交情」，甚至在手機訊息中還出現「想老公」、「愛您的小女子」、「現要淨身」等曖昧文字，引發關注。針對報導，林岱樺也發出聲明表示，這是「對女性政治工作者進行羞辱式的人格毀滅戰」。
根據《鏡週刊》報導，檢調查扣的林岱樺團隊請款單，除「委員簽核」外，另設有「師父簽核」欄，例如去年1月7日一筆10萬元高雄市長參選人活動部經費，不僅由林簽名，釋煌智也簽下「煌智」。另外，還有多名助理證稱，辦公室人事聘用也須經釋同意，甚至由林親自帶員工去見釋煌智面談。
檢調也發現，釋煌智於2020年貸款2億元購買高雄仁武區1100多坪土地，租給林岱樺作為服務處，而貸款的連帶保證人正是林。卷證亦顯示，通法寺5樓設有一間女性專用房間，裝潢經過設計、具獨立衛浴，抽屜內有女性內衣褲，桌上有印有林岱樺名字的便條紙。釋煌智向檢調供稱，林來寺時會安排她住此房。
林與釋兩人除公務牽連外，在私下訊息中，林岱樺曾傳訊「親愛的老公」、「今天想老公」、「愛您的小女子」、「現要淨身」等曖昧文字，還會與釋分享自己的穿搭，傳訊「今日北上立院服裝Olivo品牌」、「請問大人，覺得小女子的新背心穿起來如何？」今年2月19日，林將特助轉來的訊息轉給釋，提到立委邱議瑩私下拜訪黨代表的行程，顯示雙方在公事及私事上經常互通有無。
針對周刊爆料，林岱樺12日透過辦公室發三點聲明駁斥：
一、起訴事實與媒體爆料毫無關連，這是特定暗黑勢力結合檢調與媒體，以不明的資料，對女性政治工作者進行羞辱式的人格毀滅戰，既惡質且兇狠，應予嚴厲譴責。
二、雖然遭受億百千劫，林岱樺為捍衛女性政治工作者的尊嚴，絕對與暗黑勢力奮戰到底，堅持走高雄的路，做一個清白傲骨的高雄女兒。
三、特定媒體爆料，與起訴事實無關之不明資訊，將使偵查不公開的司法程序正義，受到社會高度質疑。
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言