南韓官員批我代表團傲慢無禮 黃國昌轟外交失格誰下台？

有關南韓真相和解委員會主委朴宣映點名，我國官員臨時取消會談「傲慢無禮形象深留心中」。民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天表示，如此重大的外交失格行為，對於國家利益造成嚴重傷害，南韓網友早已罵聲一片，麻煩行政院長卓榮泰說清楚如何懲處、誰要下台負責。

朴宣映（박선영，Park Sun-young）昨天在臉書發文指出，真相和解委員會原訂上周在首爾辦公室與台灣行政院官員、促進轉型正義委員會高層會談，台灣代表卻在前一天突然片面表達取消，甚至提出讓人難以理解的藉口，「往後台灣將以傲慢與無禮的形象，留在我的心中。」

民眾黨立法院黨團上午舉行記者會，黃國昌受訪時表示，看到朴宣映的發文非常震驚，我國外交處境相當不容易，納稅人給政府的預算、立法院給政府的支持也從來沒少過，結果行政院官員到底在幹什麼，這是重大的外交失格行為，對於國家利益造成嚴重傷害。

黃國昌指出，我國負責轉型正義的官員，跑到南韓處理真相和解事項，結果對方細心準備以禮相待，我方做法竟然是片面放鴿子，這位委員長忍耐3天後氣憤難消，直接在臉書公開發文，南韓網友留言罵聲一片，麻煩卓榮泰說清楚如何懲處、誰要下台負責。

「行政院官員在幹什麼吃的？跑去南韓觀光旅遊嗎？」黃國昌批評，台灣的外交處境已經很困難，放別人鴿子不僅是丟臉，更是嚴重傷害國家利益，往後南韓官員要怎麼看待台灣，台灣人說話不算話、說要放鴿子就放鴿子，這就是行政院官員給外人的國際形象。

