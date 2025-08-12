快訊

南韓官員批我代表團傲慢無禮 黃國昌轟外交失格誰下台？

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨立法院黨團總召黃國昌。本報資料照片
民眾黨立法院黨團總召黃國昌。本報資料照片

有關南韓真相和解委員會主委朴宣映點名，我國官員臨時取消會談「傲慢無禮形象深留心中」。民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天表示，如此重大的外交失格行為，對於國家利益造成嚴重傷害，南韓網友早已罵聲一片，麻煩行政院長卓榮泰說清楚如何懲處、誰要下台負責。

朴宣映（박선영，Park Sun-young）昨天在臉書發文指出，真相和解委員會原訂上周在首爾辦公室與台灣行政院官員、促進轉型正義委員會高層會談，台灣代表卻在前一天突然片面表達取消，甚至提出讓人難以理解的藉口，「往後台灣將以傲慢與無禮的形象，留在我的心中。」

民眾黨立法院黨團上午舉行記者會，黃國昌受訪時表示，看到朴宣映的發文非常震驚，我國外交處境相當不容易，納稅人給政府的預算、立法院給政府的支持也從來沒少過，結果行政院官員到底在幹什麼，這是重大的外交失格行為，對於國家利益造成嚴重傷害。

黃國昌指出，我國負責轉型正義的官員，跑到南韓處理真相和解事項，結果對方細心準備以禮相待，我方做法竟然是片面放鴿子，這位委員長忍耐3天後氣憤難消，直接在臉書公開發文，南韓網友留言罵聲一片，麻煩卓榮泰說清楚如何懲處、誰要下台負責。

「行政院官員在幹什麼吃的？跑去南韓觀光旅遊嗎？」黃國昌批評，台灣的外交處境已經很困難，放別人鴿子不僅是丟臉，更是嚴重傷害國家利益，往後南韓官員要怎麼看待台灣，台灣人說話不算話、說要放鴿子就放鴿子，這就是行政院官員給外人的國際形象。

相關新聞

昨表態參選新北市長 黃國昌上午拜會蔣萬安將談這「議題」

民眾黨主席黃國昌上午將率台北市議會民眾黨團，前往台北市府市政大樓11樓市長貴賓室，拜會台北市長蔣萬安。這場會議雖然主要是...

「想老公、淨身」周刊揭林岱樺與住持釋煌智曖昧訊息 曝寺內還有專用房

民進黨立委林岱樺因涉嫌詐領助理費遭起訴，案件進入法院審理後，《鏡週刊》掌握卷證資料，揭露她與高雄通法寺住持釋煌智來往密切，不僅在公務上互動頻繁，私下關係亦「超乎一般交情」，甚至在手機訊息中還出現「想老公」、「愛您的小女子」、「現要淨身」等曖昧文字，引發關注。針對報導，林岱樺也發出聲明表示，這是「對女性政治工作者進行羞辱式的人格毀滅戰」。

民調／54%不滿意賴清德 台南也不滿意大於滿意

台灣民意基金會今天公布最新民調，對於賴清德總統施政表現，僅33%民眾認同、54%民眾不認同，滿意度大跌、不滿意度大幅增加...

南投「小鋼砲」曾琮愷病逝 WHA為台灣發聲8年身影永留街頭

外號「小鋼砲」、民進黨南投縣黨部前執行長曾琮愷，因蜂窩性組織炎併發重症，住院期間情況急轉直下，必須仰賴葉克膜維生，仍不敵...

南韓官員批我代表團傲慢無禮 黃國昌轟外交失格誰下台？

有關南韓真相和解委員會主委朴宣映點名，我國官員臨時取消會談「傲慢無禮形象深留心中」。民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天表示，...

卓榮泰向國人致歉：強風豪雨三大不足 上天給考題

丹娜絲颱風及後續豪雨重創南台灣，行政院長卓榮泰今天向國人表達最大歉意；他坦言，政府面對強風豪雨的韌性不足、修復電訊破壞的...

