內閣不滿意高於滿意二倍 卓榮泰：必要時處理重要人事

近日不少民調共同指出，賴清德總統、行政院長卓榮泰施政滿意度下跌。卓榮泰12日指出，對於最近幾個月以來的政治現象，會深刻檢討；除了調整財政結構支出、施政順序外，也會致力於行政、立法兩院溝通，必要時會對重要人事做應有處理，向國人說明和負責。

TVBS昨公布最新民調，針對「總統賴清德信任度、施政滿意度」、「閣揆卓榮泰施政滿意度」，結果顯示，有36%民眾信任賴清德、51%不信任；賴清德施政滿意度僅28%表達滿意，創歷次調查新低，55%不滿意。卓榮泰施政也僅有26%滿意，52%不滿意。

卓榮泰今赴立院報告風災特別條例，會前針對民調下滑做出回應。卓指出，這幾個月以來，政府除了持續推動各項政策，也在檢討過去為何無法讓人民更清楚瞭解政務推動，未來在新的年度，會透過總預算呈現對政策的說明跟期待，同時深刻檢討近幾個月以來的政治現象。

卓榮泰說，未來會持續努力，在總統帶領國家的方向下，讓各部會更緊密團結，且在政策論述上能夠更清楚。除了調整財政結構支出、施政順序之外，也會盡力進行行政、立法兩院溝通，必要時對重要人事做應有處理，也向國人說明負責。

