卓榮泰：救災確實有許多不夠 對國人再度表達歉意
立法院上午舉行院會，邀請行政院長卓榮泰針對丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建進行專案報告並備質詢，卓榮泰表示這次救災確實有許多不夠的地方，對災民感到抱歉，並對這次的不足向國人表達歉意。
