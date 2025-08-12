明年度總預算 卓榮泰：財劃法致財政空缺 面臨高額舉債

明年度中央政府總預算案預計21日於行政院會拍板，行政院長卓榮泰日前舉行明年度總預算全體委員會，近期將向賴清德總統報告。卓榮泰12日指出，目前正全力編定明年度中央政府總預算，確實因為財劃法影響，出現極大財政空缺，只好以舉債因應，明年會面臨高額舉債的總預算編製結果。

此外，外界關注行政院未來提出韌性特別條例修正案時，是否納入普發現金，以及修正案何時會送出、有無排富機制。

卓榮泰說，韌性特別條例經總統賴清德正式公告且生效，會在此基礎下，會衡量產業支持方案如何調整或增加，尤其是針對特定產業項目，也希望循修正特別條例的方式送請立法院審查通過，「其餘的部分大致應依照賴總統公布的內容為準」。

