聽新聞
0:00 / 0:00
明年度總預算 卓榮泰：財劃法致財政空缺 面臨高額舉債
明年度中央政府總預算案預計21日於行政院會拍板，行政院長卓榮泰日前舉行明年度總預算全體委員會，近期將向賴清德總統報告。卓榮泰12日指出，目前正全力編定明年度中央政府總預算，確實因為財劃法影響，出現極大財政空缺，只好以舉債因應，明年會面臨高額舉債的總預算編製結果。
此外，外界關注行政院未來提出韌性特別條例修正案時，是否納入普發現金，以及修正案何時會送出、有無排富機制。
卓榮泰說，韌性特別條例經總統賴清德正式公告且生效，會在此基礎下，會衡量產業支持方案如何調整或增加，尤其是針對特定產業項目，也希望循修正特別條例的方式送請立法院審查通過，「其餘的部分大致應依照賴總統公布的內容為準」。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言