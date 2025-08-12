學者指賴清德失去讀賣、產經支持 小笠原：還有朝日新聞

「726大罷免」全盤皆墨後，東京大學東洋文化研究所特聘研究員林泉忠11日在香港《明報》發表題為「信任赤字？——當賴清德失去日本輿論支持的時候.....」的評論文章指出，大罷免後，8月1日，日本《讀賣新聞》率先發表社論，直白批判台灣大罷免。緊接著，8月4日，另一大報《產經新聞》也發表評論，同樣不假辭色地「唱衰」賴清德。

台灣清華大學榮譽講座教授、日本學者小笠原欣幸隨後在個人臉書援引林泉忠的文章稱，林泉忠沒有提到的還有《朝日新聞》的社論。所以，日本輿論的光譜裡，從保守派的《讀賣新聞》到自由派的《朝日新聞》都對於台灣的罷免政局表示不樂見的態度。

林泉忠在《明報》的文章指出，「726大罷免」後，這些日本重量級的偏右媒體，過去普遍被視為對民進黨友好，如今卻紛紛對賴清德展開負面評價。

《讀賣》社論的標題為「台灣舉行罷免投票，排除在野黨的意圖被否決」。林泉忠表示，光從標題便可看出，這篇社論直接否定了「大罷免」的正當性。《讀賣新聞》毫不客氣地直指其目的在於「排除在野黨」，批判力道可謂異常尖銳，徹底否定了運動的合理性。

此外，社論直言「希望賴氏能夠透過對話來彌合社會裂痕，而不是挑起朝野對立」，並總結「賴清德政府責任重大」，明確表達對這一連串政治紛擾的批判立場。

林泉忠指出，《讀賣新聞》發表如此直截了當地批判台灣領導人的社論，可謂絕無僅有，其背後緣由引人深思。他一開始就認為，「這絕非《讀賣新聞》的單獨看法」。果不其然，四天後，《產經新聞》重要欄目「全球評論」也發表前台北支局長田中靖人的評論，題為「賴總統會是陳水扁第二嗎？」

林泉忠表示，《讀賣新聞》發行量不僅是日本之最，更是全球數一數二的大報，《產經新聞》亦為日本五大報之一（與《朝日新聞》、《每日新聞》、《日本經濟新聞》並列）。更重要的是，這兩大報在意識形態上偏向中右，長期以來被視為是對民進黨較為友好的輿論重鎮。

林泉忠認為，如今，兩大報社不約而同地發表批判賴政府的社論與評論，顯示日本輿論對賴清德執政風格的負面評價已然浮上檯面，稱賴清德已開始失去日本的信賴，亦非誇大之詞。

他進一步指出，日本輿論對賴清德的不信任並非始於「大罷免」。事實上，日本主流輿論與眾多台灣研究專家，早在賴清德2024年1月勝選後，便紛紛表達擔憂。這種擔憂源於將賴的風格與以穩健、謹言慎行著稱的蔡英文進行對比。從2024年賴清德充滿火藥味的「520就職演說」一路走來，到今年3月親自發表「五大國安威脅、十七項因應策略」，日本主流輿論對賴清德的「挑釁意味」印象始終未曾改觀。

林泉忠在這篇文章中強調，「大罷免」的失敗，不過是賴政府該項政策「荒腔走板」、「本就缺乏正當性」的執政失誤，且在民意清晰的「審判」下暴露無遺，而被日媒撿到了槍。

他認為，就短期觀察，日本輿論的批評會在日本公共領域塑造「賴政府是否穩健」的印象，進而影響政界與部分輿論在公開表態挺台上的積極度。但實務層面的經濟合作、供應鏈協作與低可見度的安全對話通常仍會延續，因為日本的基礎戰略利益（半導體、區域安全）不會因輿論一時而改變。

就中期影響而言，林泉忠指出，若台灣執政者能及時調整溝通並以具體、互惠的政策行動回應日本的關切，日本在政界包括國會及政黨層面的支持會回穩；若未能調整，則日本某些較為保守或務實的決策者可能在政治聲援（high-profile endorsements）方面採取更審慎態度，偏好技術性、低政治曝光的合作。

林泉忠表示，日本輿論重鎮在「726大罷免」之後對賴清德堪稱毫不留情的尖銳批評，反映的是日本對台灣政局穩定與對兩岸政策可預測性的高度關切。賴政府接下來是否能以更包容且透明的溝通、加速可見的對內緩和朝野對立，對外展示穩健外交風格，來回應信任赤字——這將決定日本在中期願意給予多少實質性的政治支持與公開表態。

