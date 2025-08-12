7日才說不退初選今就被爆料 林岱樺：暗黑勢力介入 戰到底

民進黨立委林岱樺涉嫌詐領助理費遭起訴，近日又有負面新聞報導，林岱樺今天表示，高雄市長初選有暗黑勢力介入，相信高雄市民自有公道，公道自在人心，她將戰到底。

林岱樺最早表態參加民進黨高雄市長初選，呼聲、民調最高，卻捲入助理費案聲勢重挫，但她否認涉貪。林岱樺7日才在地方餐敘上她表示，「岱樺確定沒有被停權，會繼續參選」，堅持不會退出初選。

鏡週刊今報導，此案進入法院審理後，院方卷證顯示，林岱樺與通法寺住持釋煌智關係密切，釋煌智不僅在公事上儼然如林的地下總幹事，掌金流、經費核銷及人事大權，二人私下互動、對話更「超乎一般人交情」。

林岱樺指出，特定媒體以不明資料對女性工作者、善良的修行人，進行人格毀滅，企圖獲取政治利益，要予以嚴厲譴責，高雄市的未來到底是由市民決定，或由暗黑勢力操盤？

林岱樺說，為何這一年來，林岱樺民調上升，暗黑勢力就結合檢調出手，攻擊只有多、沒有少，特別這半年來，打擊更是只有增沒有減；他的民調只有高、沒有低，相信公道自在人心。

被問及這些暗黑勢力是否來自民進黨內？林岱樺說，「戰到底」。

