林岱樺涉詐助理費通聯曝光 黃國昌：黨檢媒一體剷除異己

民進黨立委林岱樺涉嫌詐領助理費，今天有媒體指稱涉貪手機對話曝光，民眾黨立法院黨團總召黃國昌表示，黨檢媒三位一體的伎倆，相信大家都似曾相似，民進黨派系新潮流、鏡週刊、法務部長鄭銘謙都是核心成員，濫用檢調幫助賴清德總統剷除異己。

鏡週刊報導，林岱樺近日炮轟檢調羅織罪名，然而其指示會計「調節」詐領公費助理薪資、使用便當收據虛報政治獻金，相關手機對話已經遭到破解還原，成為涉案鐵證。此外，林岱樺與通法寺住持釋煌智關係超乎一般交情，手機對話驚現「老公」「愛您的小女子」等曖昧訊息及暱稱。

民眾黨立法院黨團上午舉行記者會，黃國昌受訪時表示，此事對民眾黨來說一點都不意外，所謂的黨檢媒三位一體，如何違法偵查不公開、抹黃抹黑，這些伎倆大家都似曾相似，只不過現在才發現新潮流、鏡週刊、鄭銘謙才是核心成員，構成賴總統打壓異己的邪惡三角。

黃國昌說，現在不僅是黨外競爭人士，就連黨內異己都被視為雜質，賴總統想要連根拔除，因此率領新潮流、鏡週刊創辦人裴偉及鄭銘謙濫用司法，想要透過這個邪惡三角剷除異己，「對一個女人的人格，用這樣的方式羞辱，大家都看到了吧。」

