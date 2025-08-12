南韓真相和解委員會委員長朴宣映不滿會談遭台灣行政官員臨時取消，發文批評「台灣傲慢無禮形象留我心」。行政院政務委員林明昕辦公室12日發布聲明指出，因臨時有亞太經濟合作會議（APEC）緊急事項須處理，前一日傍晚即告知，並表達歉意；會面單位也表達理解，期待未來再行交流。

不過，這份聲明也提到，林明昕對於取消該行程已向委員會表達歉意，且委員會也以信件表達諒解後數日，委員長卻又於社群媒體做出截然不同反應一事感到詫異。

整起事件起源於朴宣映11日的臉書文。朴透露，8日原本要與台灣行政院官員和促進轉型正義委員會高層會談，卻被單方面取消，讓她相當不滿，原先都準備好台灣配色的插花和高級韓式茶點，「即便事隔3天仍讓我備感羞辱」，她更以1992年南韓與中華民國斷交相比，直言往後對台灣只剩傲慢無禮形象。

據韓國媒體報導，訪韓的台灣官員為行政院政務委員林明昕、人權及轉型正義處處長賴俊兆等人。

林明昕辦公室今早火速發布聲明，指林明昕首度擔任台灣赴APEC婦女經濟論壇（WEF）訪團的團長，對此次會議相當重視，並擬於今日在WEF的高階政策對話會議（HLPD）致詞。HLPD會議上，大會主席將採認今年度的WEF宣言，林為確認今日致詞內容與WEF宣言能契合，不斷掛心相關動態。

林明昕辦公室解釋，由於APEC婦女經濟論壇於8日上午10時開始針對今年度宣言部分進行工作層級的討論，而當天在首爾尚有一整日拜會行程的林，無法即時在首爾與仁川之間來回。

林明昕辦公室表示，為即時掌握宣言討論情形，確認台灣在今年度WEF宣言當中，能針對我國努力與理念做貢獻，在迫不得已的情況下，僅能在前一日傍晚透過台灣駐韓代表處通知，取消與南韓真相與和解委員會於8日上午9時30分的會面，且也在8日下午取得該會書面回覆表達諒解。

此外，林明昕辦公室提到，由於行政院院本部預算遭立法院大幅刪、凍，行政院僅能透過院內各單位拮据而為、互相支援。行政院人權及轉型正義處即透過此次林明昕率性別平等處等單位參與APEC、WEF會議之前，請林透過此次機會率領該處考察南韓在歷經威權統治後，在從事人權保障及轉型正義相關工程時所面臨的困境與挑戰。

考察行程包括參訪及拜會包括西大門刑務所歷史館、韓國國家民主紀念館（前民主化運動紀念館）與韓國民主基金會（民主運動紀念事業會）、聖公會大學金祥淑教授會談，韓國民主社會律師聯盟（民辯）等。林明昕辦公室說，出國報告日後亦將循程序上網公告。

林明昕辦公室重申，對於在前一日取消拜會南韓真相與和解委員會一事，林明昕已代表訪團對拜訪單位表示歉意，並且希望未來能夠依照該會回覆的信件內容，有再次訪問的機會。

