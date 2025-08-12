被處分停黨權3年 蕭敬嚴：一定申訴捍衛清白

國民黨前發言人蕭敬嚴，去年被檢舉在政論節目上詆毀國民黨，考紀會日前決議對蕭敬嚴祭出停權3年處分。蕭敬嚴今透過臉書表示非常驚訝及不解，後續收到通知一定提出申訴，捍衛自己的清白。

2024總統大選未能取得執政權，蕭敬嚴曾批評黨主席朱立倫「自我要求太低」，要朱下台負責，並指控發言人楊智伃涉霸凌同事，以及稱立院黨團總召傅崐萁赴陸是「傅京趕烤」等言論，被指嚴重損害藍營形象，遭人檢舉移送考紀會處分。

蕭敬嚴表示，他自2015年起歷練多項黨職及多位黨主席，為黨盡心盡力且全力以赴工作，並為黨出戰艱困選區，對黨絕對忠貞。他認為，國民黨應該是一個多元意見的政黨。這次被有心人惡意檢舉，質疑他對黨的忠誠，想必認識他的人都會覺得可笑，只能說公道自在人心。

蕭敬嚴說，他尚未收到黨部有關黨紀案的通知，也從未接到中央考紀會通知要他進行說明。若後續收到通知，一定會提出申訴，捍衛自己的清白。目前國民黨還面臨823的罷免及公投，個人事小，在823之前大家先一致對外，幫助7位立委跟核三重啟過關，繼續努力打拚。

