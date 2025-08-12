陳水扁：稱蔡英文「經貿辦之母」 當之無愧

美國對各國參取對等關稅，我國由「經貿辦」負起談判之責。前總統陳水扁在臉書中指稱，「經貿辦」的前身是2007年成立的「經濟部經貿談判代表辦公室」，當時負責催生的時任行政院副院長蔡英文。稱談判出身的蔡英文總統是「經貿辦之母」，當之無愧。

陳水扁在「陳水扁新勇哥物語」粉專中指稱，「經貿辦」指出行政院4月4日召開「因應美國關稅-我國出口供應鏈支持方案」記者會時，經貿辦的說明簡報中即清楚說明，各國輸美產品適用的關稅是在原有稅率外，另「加徵」個別國家的對等關稅。

陳水扁稱，「經貿辦」就是「行政院經貿談判辦公室」的簡稱。「行政院經貿談判辦公室」規劃，在2016年8月16日第1次「對外經貿戰略會談」中由國安會提報對外經貿談判組織調整之構想，行政院依據會議結論，經過一個多月的籌備，於2016年9月20日開始運作。

陳水扁稱，「經貿辦」的前身是2007.3.30正式成立的「經濟部經貿談判代表辦公室」，阿扁出席成立大會的照片，還有負責催生的時任行政院副院長蔡英文。稱談判出身的蔡英文總統是「經貿辦之母」，當之而無愧！

