陳水扁：稱蔡英文「經貿辦之母」 當之無愧
美國對各國參取對等關稅，我國由「經貿辦」負起談判之責。前總統陳水扁在臉書中指稱，「經貿辦」的前身是2007年成立的「經濟部經貿談判代表辦公室」，當時負責催生的時任行政院副院長蔡英文。稱談判出身的蔡英文總統是「經貿辦之母」，當之無愧。
陳水扁在「陳水扁新勇哥物語」粉專中指稱，「經貿辦」指出行政院4月4日召開「因應美國關稅-我國出口供應鏈支持方案」記者會時，經貿辦的說明簡報中即清楚說明，各國輸美產品適用的關稅是在原有稅率外，另「加徵」個別國家的對等關稅。
陳水扁稱，「經貿辦」就是「行政院經貿談判辦公室」的簡稱。「行政院經貿談判辦公室」規劃，在2016年8月16日第1次「對外經貿戰略會談」中由國安會提報對外經貿談判組織調整之構想，行政院依據會議結論，經過一個多月的籌備，於2016年9月20日開始運作。
陳水扁稱，「經貿辦」的前身是2007.3.30正式成立的「經濟部經貿談判代表辦公室」，阿扁出席成立大會的照片，還有負責催生的時任行政院副院長蔡英文。稱談判出身的蔡英文總統是「經貿辦之母」，當之而無愧！
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言