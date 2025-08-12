選黨主席蔣萬安也被點名 學者分析3理由現階段非選項

台中市長盧秀燕傳不參選國民黨主席，黨內被點名的還有台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政、及台中市前市長胡志強等人。學者分析盧不選的確有其脈絡；至於被點名的蔣萬安，現階段也應不會有選黨主席選項。

除盧秀燕傳出將不參選黨主席，據了解，蔣萬安對參選黨主席的態度是「現階段沒有考慮參選黨主席。」

文化大學廣告系教授鈕則勳分析，的確若盧秀燕表態不參選黨主席，的確會盧不選，會讓接下來國民黨主席改選局勢較混沌，不過盧不選的確也有其脈絡，儘管根據2024年經驗，柯文哲、賴清德都是黨主席選總統，但這未必放諸四海皆準，選總統應還是要放在「產品力」，只要產品非常強，不做黨主席也會有很大勝率，包括2018年的馬英九、2000年的陳水扁都是很好例子。

至於蔣萬安被點名參選黨主席，鈕認為，蔣萬安被點名相當合乎邏輯，因726反罷免這一仗，蔣萬安成為「抗綠先鋒」攻擊火力強，跟盧秀燕、韓國瑜組成黃金三角，整體拉高藍軍氣勢。尤其蔣萬安反罷免一仗擔任「破風手」角色，的確讓盧秀燕衝線得分，蔣萬安戰力已拉高為蔣萬安2.0，符合藍軍期待的戰力梟雄。

不過鈕則勳提出三點分析，認為蔣萬安戰力強，但現在蔣並不會去參選黨主席，鈕提出三點理由，第一，蔣萬安市長第一任期都還沒有結束，就去選黨主席，綠軍可攻堅的、可作文章的就太多了；另外，以蔣萬安的性格，他也不會躁進，他會按部就班、循序漸進、穩紮穩打，如俗話常說「吃熱豆腐不能心急。」

鈕則勳認為，黨主席的職位風險高，甚至有功無賞、打破要賠，被耗損可能性也高；政治前景看好的蔣萬安，當然得控制風險，的確目前沒有必要去角逐主席職務。

